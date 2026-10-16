Die Reihen neu formiert Alles für die F-35 in Büchel: Geschwader ändert Gruppen David Ditzer 16.10.2026, 18:00 Uhr

i Der Tower des Fliegerhorsts Büchel - auf dem Bundeswehrstützpunkt in der Eifel laufen gerade viele Veränderungen, auch organisatorischer Art. Der Grund: Im nächsten Jahr soll der erste neue F-35-Kampfjet dort landen. Kevin Rühle/Archiv

Organisatorisch hat das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel zuletzt einiges verändert. Viele Änderungen tragen den Vorbereitungen auf die Ankunft des ersten neuen Kampfflugzeugs vom Typ F-35A Lightning II Rechnung.

Das in Büchel und Cochem beheimatete Taktische Luftwaffengeschwader 33 befindet sich „zwischen Tradition und Transformation“. So hatte es Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Geschwaders, bei einem Galaabend auf der Cochemer Reichsburg Anfang September formuliert.







Artikel teilen

Artikel teilen