Die Reihen neu formiert
Alles für die F-35 in Büchel: Geschwader ändert Gruppen 
Der Tower des Fliegerhorsts Büchel - auf dem Bundeswehrstützpunkt in der Eifel laufen gerade viele Veränderungen, auch organisat
Der Tower des Fliegerhorsts Büchel - auf dem Bundeswehrstützpunkt in der Eifel laufen gerade viele Veränderungen, auch organisatorischer Art. Der Grund: Im nächsten Jahr soll der erste neue F-35-Kampfjet dort landen.
Kevin Rühle/Archiv

Organisatorisch hat das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel zuletzt einiges verändert. Viele Änderungen tragen den Vorbereitungen auf die Ankunft des ersten neuen Kampfflugzeugs vom Typ F-35A Lightning II Rechnung.

Lesezeit 2 Minuten
Das in Büchel und Cochem beheimatete Taktische Luftwaffengeschwader 33 befindet sich „zwischen Tradition und Transformation“. So hatte es Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Geschwaders, bei einem Galaabend auf der Cochemer Reichsburg Anfang September formuliert.
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