Organisatorisch hat das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel zuletzt einiges verändert. Viele Änderungen tragen den Vorbereitungen auf die Ankunft des ersten neuen Kampfflugzeugs vom Typ F-35A Lightning II Rechnung.
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Das in Büchel und Cochem beheimatete Taktische Luftwaffengeschwader 33 befindet sich „zwischen Tradition und Transformation“. So hatte es Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Geschwaders, bei einem Galaabend auf der Cochemer Reichsburg Anfang September formuliert.