Mit Franziskanerbrüdern einig Alexianer übernehmen auch Cochems Kloster Ebernach 06.11.2025, 18:57 Uhr

i Die Alexianer übernehmen künftig die Hilfsangebote des Sehler Klosters Ebernach. Das teilten die Gesellschaft aus Münster und der Verein Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz jetzt mit. Letzterer hatte im Sommer vergangenen Jahres ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Kevin Rühle/Archiv

Im Sommer 2024 traf die Nachricht vom Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung die Mitarbeitenden des Sehler Klosters Ebernach hart. Die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz befanden sich in Finanznot. Bald übernehmen die Alexianer das Ruder.

Die Nachricht klingt gut: „Die Zukunft des Klosters Ebernach sowie der dazugehörigen Einrichtungen in Cochem und Umgebung ist gesichert“, heißt es in einer Pressemitteilung, die der Verein Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz und die Gesellschaft Alexianer am späten Donnerstagnachmittag verschickt haben.







