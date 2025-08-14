Ein Großeinsatz der Polizei lief am Donnerstagmittag mitten in Bad Bertrich. Die Fußgängerzone musste teilweise für mehrere Stunden gesperrt werden. Auch Spezialeinheiten waren am Ort. Das ist bekannt.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei, darunter auch Spezialeinheiten, waren am Donnerstag ab etwa 12 Uhr mitten in Bad Bertrich in einem Großeinsatz: Die Kurfürstenstraße im Ortskern musste für mehrere Stunden teilweise abgesperrt werden. Was ist passiert?

Ursprünglich waren die Polizeibeamten wegen einer Durchsuchung in dem Kurort im Einsatz. Dann kam es jedoch zu „Widerstandshandlungen“, wie die Polizei es zunächst benannte, die schlussendlich weitaus mehr Einsatzkräfte erforderten. Das Polizeipräsidium Trier teilt nun mit, dass ein 37-Jähriger bei der Vollstreckung des Durchsuchungsbeschlusses die eingesetzten Polizeibeamten angegriffen hat. Diese mussten sich daraufhin aus dem Gebäude zurückziehen und Unterstützungskräfte anfordern.

Der Mann verschanzte sich im Gebäude, sprach aus dem zweiten Stock mit den Polizisten auf der Straße. Um ein Handgelenk trug er eine Handschelle. Während die Polizeibeamten von der Straße aus auf ihn einredeten, lehnte er am Fenster, rauchte und hielt zwischendurch DIN-4-Blätter in die Luft.

Gegen 15 Uhr befand sich der Tatverdächtige weiterhin im Gebäude. Neben Kräften des Polizeipräsidiums Trier waren auch Kräfte der Spezialeinheiten am Ort. Der Bereich der Fußgängerzone in Bad Bertrich war weiterhin durch die Polizei für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Es bestand keine Gefahr für Unbeteiligte, teilt die Polizei weiter mit.

Um 15.51 Uhr meldete die Polizei, dass der Einsatz beendet werden konnte. Die Kräfte der Spezialeinheiten nahmen den 37-Jährigen widerstandslos vorläufig fest. Die eingerichteten Sperrungen sollen zeitnah aufgehoben werden, heißt es. Die Ermittlungen dauern an.