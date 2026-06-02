Tödlicher Unfall in Brauheck 32-Jähriger Motorradfahrer stirbt nahe Fliegerkaserne David Ditzer 02.06.2026, 11:52 Uhr

Ein tödlicher Unfall hat sich am späten Montagnachmittag auf der K22 in Höhe der Fliegerkaserne Cochem-Brauheck ereignet. Ein 32-jähriger Motorradfahrer kam ums Leben. Das ist über den Hergang bekannt.

Bei dem schweren Unfall nahe der Fliegerkaserne in Cochem-Brauheck, der sich am späten Montagnachmittag ereignet hat, ist ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Cochem mit. Auf Nachfrage hieß es weiter, der Mann stamme nicht aus dem Kreis Cochem-Zell.







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