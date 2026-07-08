Zurück auf dem Heimatfliegerhorst: In Form eines Appells hat das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel den Abschluss der Rückverlegung aus Nörvenich gefeiert. Es ging emotional zu – doch auch fokussiert auf große Veränderungen.
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Mit einem großen Appell auf dem Fliegerhorst Büchel hat das Taktische Luftwaffengeschwader 33 am Dienstagnachmittag die vollständige Rückkehr der Fliegenden Gruppe und aller 27 verfügbaren Tornado-Kampfflugzeuge in die Eifel gefeiert. Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Geschwaders, sagte vor Soldatinnen und Soldaten, aber auch vor zivilen Angehörigen des Verbands: „Vier Jahre lang haben wir unseren routinemäßigen Flugbetrieb an einen anderen ...