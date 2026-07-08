Noch 1400 Flugstunden geplant
27 Tornados und 450 Menschen zurück in Büchel 
Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, spricht auf dem Fliegerhorst in Büchel zu Angehörigen d
Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, spricht auf dem Fliegerhorst in Büchel zu Angehörigen des Bundeswehrverbands. Mit einem Appell wird die erfolgreiche Rückverlegung der Fliegenden Gruppe aus Nörvenich gefeiert.
Hans-Werner Rach/Bildstelle TaktLwG 33

Zurück auf dem Heimatfliegerhorst: In Form eines Appells hat das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel den Abschluss der Rückverlegung aus Nörvenich gefeiert. Es ging emotional zu – doch auch fokussiert auf große Veränderungen.

Lesezeit 3 Minuten
Mit einem großen Appell auf dem Fliegerhorst Büchel hat das Taktische Luftwaffengeschwader 33 am Dienstagnachmittag die vollständige Rückkehr der Fliegenden Gruppe und aller 27 verfügbaren Tornado-Kampfflugzeuge in die Eifel gefeiert. Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Geschwaders, sagte vor Soldatinnen und Soldaten, aber auch vor zivilen Angehörigen des Verbands: „Vier Jahre lang haben wir unseren routinemäßigen Flugbetrieb an einen anderen ...
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