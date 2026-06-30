Die deutschen Fußballer kickten bei der Weltmeisterschaft noch gegen Paraguay, da fiel in Teilen von Kaisersesch, Landkern und Leienkaul der Strom aus. Das war der Grund.
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In der Eifelstadt Kaisersesch sowie Teilen der Gemeinden Landkern und Leienkaul ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Stromausfall gekommen. Grund dafür war nach Angaben des Netzbetreibers Westnetz eine Mittelspannungsstörung. Die Zahl der betroffenen Einwohner lag demnach – ausgerechnet zur Zeit des WM-Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Paraguay – bei rund 2000.