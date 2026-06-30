Kabel in Kaisersesch kaputt 2000 Eifler sind beim Deutschlandspiel ohne Strom David Ditzer 30.06.2026, 11:45 Uhr

i Das ist doch zum Haareraufen! Das dachten sich nicht nur die deutschen Spieler bei der WM-Partie gegen Paraguay, sondern auch die Stromkunden in der Eifel. Tom Weller. picture alliance/dpa

Die deutschen Fußballer kickten bei der Weltmeisterschaft noch gegen Paraguay, da fiel in Teilen von Kaisersesch, Landkern und Leienkaul der Strom aus. Das war der Grund.

In der Eifelstadt Kaisersesch sowie Teilen der Gemeinden Landkern und Leienkaul ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Stromausfall gekommen. Grund dafür war nach Angaben des Netzbetreibers Westnetz eine Mittelspannungsstörung. Die Zahl der betroffenen Einwohner lag demnach – ausgerechnet zur Zeit des WM-Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Paraguay – bei rund 2000.







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