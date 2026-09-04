Sechs Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 259 in Ulmen verletzt worden, darunter Schwerverletzte. Der 17-jährige Unfallverursacher besitzt nach derzeitigem Stand keinen Führerschein.
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Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße (B) 259 in Höhe Ulmen sind am frühen Freitagmorgen sechs junge Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Das teilt die Polizeiinspektion Cochem mit. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Kreisstraße (K) 2.