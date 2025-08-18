Die Kirmes auszurichten, ist im Treis-Kardener Ortsteil Karden traditionell Sache der Feuerwehr. Die feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. So wurde die fällige Feier diesem freudigen Ereignis gerecht.

Ihr 100-jähriges Bestehen hat die Freiwillige Feuerwehr Karden am Wochenende mit einer gut besuchten Kirmes gebührend gefeiert. Eine sehenswerte Feuerwerkspremiere am Samstag war nur eines von mehreren Highlights, die die Festtage in dem Ortsteil der moseluferübergreifenden Doppelgemeinde Treis-Karden zu bieten hatten.

Nach den ersten zwei, drei beherzten Hammerschlägen auf den Zapfhahn schien die erste Premiere an diesem Samstagabend schon erledigt zu sein. Allerdings lief nach dem Aufdrehen des Hahns zunächst noch kein Bier. Daniel Zimmermann von der Kardener Feuerwehr und der Treis-Kardener Ortsbürgermeister Hans-Josef Bleser warfen kurz gemeinsam einen Blick in die Gebrauchsanweisung. Dann schlug Bleser erneut zu. Fall erledigt, der Gerstensaft floss, beklatscht vom Publikum. In den Beifall hatte sich infolge der Anlaufschwierigkeiten allerdings auch Gelächter gemischt, was die Beteiligten jedoch mit Humor nahmen.

„Was ihr tut, ist wirklich gelebte Nächstenliebe.“

Siegfried Niederelz, Beigeordneter des Kreises Cochem-Zell, gratuliert den freiwilligen Feuerwehrleuten in Karden zum 100. Geburtstag ihrer Wehr.

Gänzlich von Anlaufschwierigkeiten verschont hingegeben blieb die Kardener Kirmes an sich. Das galt für die Blaulichtparty am Freitag, aber auch für den feierlichen Gottesdienst im „Kardener Dom“ am Samstag sowie für die anschließende Kranzniederlegung auf dem Lindenplatz. Viele Brandbekämpfer aus benachbarten Feuerwehren sowie der Musikverein und der Spielmannszug aus Treis säumten den Platz. Die Gefallenenehrung gestaltete Pastor Hermann-Josef Flöck ebenso würdevoll wie zuvor den Gottesdienst.

In einem Festzug ging es für Mitwirkende und Gäste schließlich zum Festplatz an der Moselstraße. Dort begrüßte Daniel Zimmermann alle Mitfeiernden. Der Kreisbeigeordnete Siegfried Niederelz überbrachte der 100 Jahre alten Wehr nicht nur die herzlichen Grüße und besten Wünsche der Cochem-Zeller Landrätin Anke Beilstein. Er bedankte sich auch bei den ehrenamtlichen Brandschützern und zollte ihnen „höchsten Respekt“. „Was ihr tut, ist wirklich gelebte Nächstenliebe“, sagte Niederelz. Um anderen zu helfen, setzten die Wehrleute sich und teilweise auch ihre Gesundheit und ihr Leben ein, hob der Kreisbeigeordnete hervor.

i Die Gefallenenehrung auf dem Lindenplatz ist Teil der Kardener Kirmes. David Ditzer

Darum werde er sich auch „immer dafür einsetzen, dass ihr die beste Ausstattung kriegt. Denn wir wollen, dass ihr nach Einsätzen gesund wieder nach Hause kommt“, führte Niederelz aus. Ähnlich äußerte sich Wolfgang Lambertz, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem. Er bedankte sich bei den Kardener Feuerwehrleuten dafür, „dass sie 24 Stunden sieben Tage die Woche bereit sind, anderen zu helfen“. Lambertz: „Wir haben die Verantwortung für die Ausstattung und sehen, dass wir da noch besser werden können.“

Treis-Kardens Ortsbürgermeister Hans-Josef Bleser unterstrich: „100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Karden, das sind 100 Jahre Ehrenamt, 100 Jahre Freizeitopfern und Dienst für den Nächsten.“ Er begrüßte die Nachbarwehren in Karden und bedankte sich bei vielen Bürger für die kirmesgerechte Beflaggung des Orts. Zudem hob Bleser hervor, dass die Gemeinde den Wunsch nach der zweiten Premiere des Abends, nämlich nach einem großen Feuerwerk, gerne übernommen und erfüllt habe. „Meine Wünsche beziehungsweise die der Ortsgemeinde werden von der Kardener Wehr schließlich auch oft erfüllt.“

Jörg Hirschen, Wehrleiter der VG Cochem, heftet Daniel Zimmermann von der Kardener Feuerwehr ein silbernes Feuerwehrwehrenzeichen an den Pullover. David Ditzer René Herter, stellvertretender Wehrleiter der VG Cochem, heftet dem Kardener Wehrführer Tobias Bleser ein silbernes Feuerwehrehrenzeichen ans Poloshirt. David Ditzer Musikverein und Spielmannszug Treis am Kirmesfestplatz in Karden. David Ditzer Maximilian Lemler wird zum Oberfeuerwehrmann befördert. Zudem ist er nun Jugendfeuerwehrwart der Kardener Wehr. David Ditzer Fassanstich am Kardener Kirmes-Festplatz - er ist eine Premiere zum 100-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Karden. David Ditzer Fassanstich am Kardener Kirmes-Festplatz - er ist eine Premiere zum 100-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Karden. David Ditzer Die Gefallenenehrung auf dem Lindenplatz ist Teil der Kardener Kirmes. David Ditzer Gruppenbild mit geehrten und beförderten Feuerwehrleuten in Karden. Dort hat die freiwillige Feuerwehr ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. David Ditzer Jörg Hirschen (links), Wehrleiter der VG Cochem, und sein Stellvertreter Thomas Pintscher befördern Valentin Beckenkamp (Mitte) zum Brandmeister. Er ist nun auch stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Karden. David Ditzer Raphael Vogelmann erhält das silberne Feuerwehrehrenzeichen. David Ditzer Die Gefallenenehrung auf dem Lindenplatz ist Teil der Kardener Kirmes. David Ditzer 1 / 11

Vom Resultat der ersten Premiere, nämlich des Fassanstichs, profitierten Musiker, Wehrleute und Ehrengäste. Die zweite Premiere, das Feuerwerk des Müllenbacher Fachbetriebs Steffes-Ollig, abgefeuert von einem Weinbergsweg unterhalb des Eierbergs auf der Treiser Moselseite, war ein wunderschöner Hingucker voller Knalleffekte.

Danach ging es auf dem Festplatz mit viel Musik weiter. Frühschoppen, Fahrzeugausstellung und ein buntes Programm für Kinder prägten den Sonntag. Ihren Ausklang findet die Kardener Kirmes stets mit dem traditionellen Läwaklies-Essen am Montagabend, an das sich eine große Tombola anschließt.

Ehrungen und Beförderungen für mehrere Wehrleute

Ehrungen und Beförderungen verdienter Feuerwehrleute gehörten am Samstag ebenfalls zum Programm der Kardener Kirmes. Silberne Feuerwehrehrenzeichen gingen an den Kardener Wehrführer Tobias Bleser sowie an Daniel Zimmermann und Raphael Vogelmann. Valentin Beckenkamp wurde zum Brandmeister befördert und ist fortan stellvertretender Wehrführer. Maximilian Lemler erhielt seine Schulterklappen als Oberfeuerwehrmann. Zugleich wurde er als Nachfolger seines Bruders Martin zum Jugendfeuerwehrwart der Feuerwehr Karden bestellt. Den Geehrten und Beförderten gratulierte nicht nur die komplette Wehrleitung der VG Cochem. Auch Andreas Balmes, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Cochem-Zell, überbrachte Glückwünsche und ein Präsent für die Kardener Wehr. dad