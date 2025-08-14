Seit 100 Jahren hilft die Freiwillige Feuerwehr Karden Menschen in Not. Ganz im Zeichen dieses 100-jährigen Bestehens steht die Kirmes, die am Freitag beginnt. Sie hat gleich zwei Premieren zu bieten.

Die Freiwillige Feuerwehr des Treis-Kardener Ortsteils Karden freut sich auf ein besonderes Ereignis: Die viertägige Kirmes, die am Freitag, 15. August, beginnt, steht ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Karden. Diese richtet die Kirmes traditionell aus. „Ein absolutes Highlight wird sein, dass wir am Samstagabend zum ersten Mal in diesen 100 Jahren ein Feuerwerk haben werden“, sagt Paul Zimmermann, Ehrenvorsitzender des Fördervereins der Wehr, gegenüber der RZ. Erstellt von den Spezialisten des Müllenbacher Unternehmens Steffes-Ollig, wird das Feuerwerk von 22 Uhr an den Himmel über Karden zauberhaft erhellen. Das Farbspektakel ist nicht die einzige Besonderheit der Kardener Kirmes.

Fassanstich und Kirmeseröffnung am Samstag

Das Kirmesgeschehen beginnt schon am Freitag um 20 Uhr mit einer Blaulichtparty im Festzelt an der Moselstraße, bei der DJ Me & Myself auflegt. Für den Samstag haben die Ausrichter von der Kardener Feuerwehr gleich zwei Premieren in petto: Vom Feuerwerk war eingangs schon die Rede. „Auch zum ersten Mal wird unser Ortsbürgermeister Josef Bleser ein Fass Bier anstechen“, hält Paul Zimmermann fest. Ob und wie gut ihm das gelingen wird, davon können sich die Gäste um 19 Uhr überzeugen.

In diesem zeitlichen Kontext werden die Cochem-Zeller Landrätin Anke Beilstein und Wolfgang Lambertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, die Kardener Kirmes auch offiziell eröffnen. Bereits zuvor stehen allerdings eine Messe im „Kardener Dom“ (17 Uhr) und der Festumzug (18 Uhr) mit Gefallenenehrung auf dem Programm. Der Umzug endet dann an dem zum Festplatz umfunktionierten Parkplatz an der Moselstraße.

Von 20 Uhr an spielt der Musikverein Treis, an das Feuerwerk schließt sich Livemusik an, für die „Bernie mit Gitarre“ zuständig ist. Was die Feuerwerkspremiere zur Kirmes angeht, hat die Ortsgemeinde Treis-Karden sich zur Übernahme der Kosten von 5500 Euro bereit erklärt, konstatiert der Fördervereins-Ehrenvorsitzende Zimmermann. „Was mich besonders freut, ist, dass der Zusammenhalt von Treis und Karden so gut ist.“

Gut und wertvoll sind Prädikate, die man getrost auch für die Leistungen der Kardener Wehr vergeben kann – wenn sie im Einsatz ist, um Menschen in Not zu helfen, aber auch, wenn sie ein Fest wie die Kirmes ausrichtet. Das Highlight des Kirmesmontags, der um 10 Uhr mit einem Frühschoppen beginnt, ist unbestritten das traditionelle Läwaklies-Essen ab 18 Uhr. Zum Abschluss folgt von 19.30 Uhr noch eine große Tombola.