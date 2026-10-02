Mehrere Tage wird die Kirmes in Mudersbach gefeiert. Schon Wochen vorher bespricht die Polizei, wie sie ihre Einsätze zu dem Ereignis plant. Wie sind die Ordnungshüter dieses Jahr aufgestellt? Wir haben nachgefragt.

Am Freitag beginnt die 198. Mudersbacher Kirmes. Im Vorjahr hatte die Polizeiinspektion Betzdorf über mehrere Einsätze im Bereich des Kirmesgeländes berichtet. Die Polizei hat damals zwar auch hervorgehoben, dass das Festzelt gut besucht und die Stimmung unter den Feiernden überwiegend positiv war. Auch der Großteil der Besucherinnen und Besucher habe friedlich gefeiert. Damals sei es aber in den Nächten von Donnerstag und Samstag zu Vorfällen gekommen, „die polizeiliche Maßnahmen erforderlich machten“. Etwa ein junger Mann in einer Menschenmenge, der laut schreiend und pöbelnd agierte. Später richtete sich sein aggressives Verhalten auch gegen die Polizeikräfte.

Wie ist die Polizei dieses Jahr aufgestellt? Wir haben nachgefragt. Voranstellen möchte Jan Hansonis von der Polizeiinspektion Betzdorf, dass sich die Einsatzplanungen auch bei wiederkehrenden Veranstaltungen jeweils an der aktuellen Lagebeurteilung orientieren, und somit stetigen Anpassungen und Optimierungen unterliegen. Bezogen auf die Mudersbacher Kirmes würden selbstverständlich auch die Ereignisse des Jahres 2025 in die Überlegungen miteinfließen. Hansonis bittet jedoch um Verständnis, dass aus einsatztaktischen Gründen keine konkreten Angaben zu den polizeilichen Planungen erfolgen können.

Sicherheitsgespräche bereits Anfang September

Für die Kirmes in Mudersbach hätten bereits Anfang September bei der örtlichen Verbandsgemeindeverwaltung ein Sicherheitsgespräch unter Beteiligung der Polizei, des Veranstalters und des eingesetzten Sicherheitsdienstes stattgefunden, so Hansonis. Hierbei wurden insbesondere Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr reflektiert, und das Sicherheitskonzept fortgeschrieben.

Bei Veranstaltungen dieser Art wähle die Polizei im Vergleich zum Regeldienst regelmäßig einen erhöhten Kräfteeinsatz. Auf Anregungen hiesiger Dienststelle habe die Polizeidirektion Neuwied für das Kirmeswochenende präventive Aufenthaltsverbote gegen einzelne Personen erlassen, unter anderem auch solche, die bei der Maßnahme im Jahr 2025 auffällig wurden. Aus dem Vorfall 2025, bei dem sich Personen vorwiegend gegen Polizeikräfte beziehungsweise deren Maßnahme gewandt haben, lasse sich für die weit überwiegend friedlich feiernden Veranstaltungsbesuchenden keine erhöhte Gefährdung ableiten, betont Hansonis am Schluss.

Merzhäuser verteidigt die Kirmes

Auch Ulrich Merzhäuser, Vorsitzender des Bürgervereins im Mudersbach und einer der federführenden Organisatoren der Kirmes, hatte im Nachgang des Fests im vergangenen Jahr unserer Zeitung gesagt, dass solche Vorfälle und die damit verbundenen Schlagzeilen ein falsches Schlaglicht auf die Mudersbacher Kirmes werfen. Auch dass der prominente Fall, über den unserer Zeitung berichtet hatte, sich gar nicht auf dem Kirmesgelände ereignet hat.