Viel los in Mudersbach Große Überraschung für die 200-Jahr-Kirmes angekündigt Thomas Leurs 29.09.2026, 16:00 Uhr

i Die ersten Schausteller sind bereits am Montagmittag beim Aufbau. Ab 2. Oktober wird in Mudersbach auf der Kirmes wieder gefeiert. Thomas Leurs

An diesem Freitag startet die größte Kirmes im Oberkreis. In Mudersbach finden bereits Anfang der Woche die ersten Aufbauarbeiten statt. Und Uli Merzhäuser vom Bürgerverein hat für den. 200. Geburtstag der Veranstaltung bereits Großes zu verkünden.

Das Festzelt steht am Montagmittag bereits auf dem Otto-Hellinghausen-Platz in Mudersbach. Auch die ersten Schausteller und Fahrgeschäftsbetreiber sind da. Schon bald wird sich der gesamte Platz füllen. Und während die Aufbauarbeiten für die kommende Kirmes ab Freitag laufen, gehen die Planungen für das große 200-jährige Jubiläum voran.







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