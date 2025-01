Ist 24-Jähriger schuldfähig? Westerwälder soll Eltern und Schwester attackiert haben 10.01.2025, 18:00 Uhr

i Am Koblenzer Landgericht wird das Verfahren gegen einen 24-jährigen durchgeführt, der mehrfach Personen angegriffen und verletzt haben soll. Dabei wird dessen psychische Verfassung begutachtet. Birgit Piehler

Am Koblenzer Landgericht läuft derzeit das Verfahren gegen einen 24-Jährigen, der mehrfach Personen angegriffen und verletzt haben soll. Dabei wird dessen psychische Verfassung begutachtet.

Einem 24-jährigen Mann aus dem Kreis Altenkirchen wird vorgeworfen, in drei Fällen Menschen angegriffen und verletzt zu haben. Nun muss er sich am Koblenzer Landgericht in einem Verfahren verantworten – unter der Voraussetzung, dass er dazu psychisch in der Lage ist.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen