Noch keine Spur vom vermissten Senior aus Siegen

Zuletzt wurde er vor Weihnachten gesehen. Die Polizei sucht nach einem vermissten 70-jährigen Siegener, bislang ohne Erfolg. Nun geraten zwei Männer als mögliche Zeugen in den Fokus.

Seit dem 10. Januar sucht die Polizei nach einem 70-jährigen Mann aus Kaan-Marienborn, seit dem 14. Januar auch per Öffentlichkeitsfahndung. Die genauen Umstände, warum sich der Mann nicht an seiner Wohnanschrift im Föhrenweg aufhält und ob er sich in hilfloser Lage befinden könnte, sind nach wie vor unklar, teilt die Kreispolizei Siegen-Wittgenstein nun mit. Nachbarn hatten sich bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass der Briefkasten seit Tagen nicht geleert wurde und man sich Sorgen mache.

Seitdem hat es neben der Öffentlichkeitsfahndung zahlreiche Ermittlungsmaßnahmen gegeben, um Licht in das Dunkle zu bringen. So wurden mehrere mögliche Anschriften mit großem Aufwand abgesucht. Dabei kamen auch Leichenspürhunde und Mantrailer zum Einsatz. Zudem erfolgte die Absuche bestimmter Bereiche zusätzlich mit Drohnen einschließlich Wärmebildkamera. Unterstützung erhielt die Polizei dabei von zahlreichen Organisationen. Es wurde sowohl mit Familienangehörigen als auch mit Krankenhäusern und Arztpraxen Kontakt aufgenommen. Geldbewegungen von seinem Konto fanden in letzter Zeit nicht statt. Die gesamten Maßnahmen ergaben keine konkreten Hinweise auf den Aufenthaltsort oder den Zustand des Mannes.

Vor Weihnachten mit anderen Männern gesehen

Allerdings konnten die Ermittler in Erfahrung bringen, dass der 70-Jährige wenige Tage vor Weihnachten von Zeugen gesehen wurde, als er sich jeweils mit einer anderen Person im Bereich des Föhrenwegs aufhielt. In einem Fall soll es sich um eine dunkelhäutige Person, laut Zeugen möglicherweise afrikanischer Phänotyp, gehandelt haben. Der Mann soll circa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. In einem weiteren Fall soll sich der 70-Jährige mit einem hellhäutigen Mann getroffen haben. Dieser wird wie folgt beschrieben: circa 50 bis 60 Jahre alt, schlank, zurückgekämmte Haare. Weitere Hinweise zu den beiden Personen liegen nicht vor.

Vermisster oft als Flaschensammler unterwegs

Zudem ist bekannt, dass der 70-Jährige im Bereich Siegen und möglicherweise auch darüber hinaus als „Flaschensammler“ unterwegs ist. Dabei soll er sehr gut zu Fuß sein. Ein Bild des Gesuchten kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter diesem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/156561

Zu den Hinweisen im Fahndungsportal muss noch ergänzt werden, dass das dort gezeigte Bild bereits 15 Jahre alt ist. Aktuellere Bilder liegen nicht vor. Laut Einwohnermeldeamtsinformationen soll der Mann 1,73 Meter groß sein und blaue Augen haben.

Mithilfe weiterer Hinweise erhoffen sich die Ermittler, den Aufenthaltsort und die derzeitigen Umstände des Mannes klären zu können. Die Ermittler bitten insbesondere die beiden Personen, mit denen sich der 70-Jährige kurz vor Weihnachten getroffen haben soll, bei der Polizei zu melden. Auch sonstige Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter der Telefonnummer 0271 / 7099 – 0.