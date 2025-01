Polizei sucht 70-jährigen Mann aus Siegen

Ein 70-Jähriger aus Siegen gilt derzeit als vermisst. Trotz aufwendiger Suchaktionen konnte die Polizei den Mann bislang nicht auffinden und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Am vergangenen Freitag erhielt die Polizei aus der Nachbarschaft des 70-Jährigen den Hinweis, dass der Briefkasten des Mannes an seiner Wohnanschrift in Kaan-Marienborn überliefe. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann sich bei seiner Arbeitsstelle als Zeitungsausträger Ende Dezember krankgemeldet hatte. Er teilte dabei mit, dass er sich eine Beinverletzung zugezogen habe. Am 28. Dezember wurde der Mann noch von der Polizei Siegen im Rahmen eines Einsatzes kontaktiert.

Kein Hinweis auf aktuelle Notlage

Einen konkreten Hinweis auf eine aktuelle Notlage hatte die Polizei zunächst nicht. Die daraufhin aufgesuchte Wohnung war nur sehr schlecht zugänglich und konnte zunächst nicht abschließend durchsucht werden. Weitere mögliche Anlaufstellen sowie das Wohnumfeld wurden ergebnislos überprüft. Auch weitere Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort, Erreichbarkeit oder Zustand des Seniors.

Am Montag und Dienstag wurden mit Unterstützung von Feuerwehr und THW die Suchmaßnahmen rund um die Wohnanschrift und in einem benachbarten Waldstück fortgesetzt, jedoch ohne neue Erkenntnisse. Dabei kamen zuletzt auch Spürhunde und einer Drohne des THW zum Einsatz.

Die Ermittlungen im Hintergrund laufen auf Hochtouren weiter, so die Polizei. Noch ist nach wie vor unklar, ob sich der 70-Jährige tatsächlich in einer Notlage befindet und wo sein derzeitiger Aufenthaltsort ist. Da aber aufgrund der Beinverletzung eine Notlage nicht gänzlich auszuschließen ist, führt die Polizei nun eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild des Mannes durch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.

Hier ist Foto des Vermissten zu finden

Eine genaue Personenbeschreibung ist nicht möglich. Der 70-Jährige wird als hager beschrieben. Er hat kurze Haare mit einer Mittelglatze. Zu möglichen Fortbewegungsmitteln, Kleidung oder Sonstigem liegen keine konkreten Erkenntnisse vor. Das Bild kann auf der Seite des Fahndungsportals der Polizei NRW unter folgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/156561