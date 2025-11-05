Fußgänger wird von S-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Tödlicher Unfall an der Siegstrecke der Bahn in Hennef am Mittwochvormittag: Ein 68-jähriger Fußgänger wurde an einem Bahnübergang von einer S-Bahn erfasst und erlag seinen Verletzungen. Die Strecke blieb mehrere Stunden gesperrt.

Ein Fußgänger ist am Mittwochmittag gegen 10.15 Uhr am Bahnübergang Bröltalstraße in Hennef von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der 68-jährige Hennefer wollte den beschrankten Übergang zu Fuß überqueren, wie die Polizei berichtet. Dabei erfasste ihn die S-Bahn, die in Richtung Hennef fuhr. Zeugen berichteten, der Mann habe die Gleise bei geschlossener Halbschranke betreten.

Der Lokführer erlitt einen Schock und wurde durch das Notfallmanagement der Deutschen Bahn betreut. Eingesetzte Notfallseelsorger kümmerten sich um die Augenzeugen. Rund 100 Fahrgäste der S-Bahn, die wenige Hundert Meter nach der Kollision stoppte, begleiteten Einsatzkräfte der Bundespolizei und Feuerwehr aus dem Zug. Sie setzten ihre Fahrt in Bussen fort, weshalb die Straße „An der Brölbahn“ zeitweise gesperrt wurde.

Siegstrecke rund dreieinhalb Stunden gesperrt

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln wurde zur Spuren- und Beweissicherung hinzugezogen. Der Bahnverkehr auf der Siegstrecke wurde eingestellt und die Bröltalstraße zwischen der Straße „An der Brölbahn“ und der Frankfurter Straße gesperrt. Die Sperrung konnte nach rund dreieinhalb Stunden gegen 13.40 Uhr aufgehoben werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Ein vergleichbares Unglück ereignete sich im Mai dieses Jahres am Bahnübergang Frankfurter Straße in Hennef. Weil er offenbar bei geschlossenen Schranken den Bahnübergang überquerte, wurde dort ein Radfahrer von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt.