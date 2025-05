Tragisches Unglück an der Siegstrecke der Bahn in Hennef. Weil er offenbar bei geschlossenen Schranken einen Bahnübergang überquerte wurde ein Radfahrer von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt. Über Stunden war die Bahnstrecke gesperrt.

Ein Radfahrer ist am Samstagmorgen an einem Bahnübergang in Hennef von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Bahnübergang Frankfurter Straße und wurde um 7.27 Uhr von einer Zeugin gemeldet, wie die Polizei berichtet. Aufgrund der Erstmeldung wurden neben der Polizei auch Rettungskräfte und die Feuerwehr alarmiert.

Nach ersten Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat hat der Radfahrer den Bahnübergang bei geschlossenen Schranken überfahren und wurde von einem herannahenden Güterzug, der in Richtung Köln unterwegs war, erfasst und tödlich verletzt. Die Identität des Radfahrers konnte zunächst noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Während der Unfallaufnahme, bei der ein Team der Bundespolizei und der Deutschen Bahn mitwirkte, musste die Siegstrecke in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Zeugin und der Zugführer wurden von Notfallseelsorgern betreut.