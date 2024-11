Trinkwasser in Adenau muss nicht mehr abgekocht werden

Das Kreisgesundheitsamt hat am Dienstagnachmittag, 6. November, das Abkochgebot für Trinkwasser in der Stadt Adenau sowie in den Gemeinden Leimbach samt Ortsteilen und Dümpelfeld samt Ortsteilen mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Die Stadtwerke Bonn haben in einer Pressemitteilung am späten Mittwochnachmittag darauf hingewiesen, dass das Abkochgebot aufgehoben ist. Am Donnerstag zuvor war bei einer Routinekontrolle eine geringe Belastung mit E-Coli-Bakterien nachgewiesen worden. In den vergangenen Tagen wurden daraufhin zahlreiche mikrobiologische Laborkontrollen durchgeführt. Alle Proben waren unauffällig. Die erforderliche Qualität nach der Trinkwasserverordnung wurde bestätigt. Somit kann das Wasser des Zweckverbands Wasserversorgung Eifel-Ahr nun von den Bürgern auch ohne vorheriges Abkochen wieder bedenkenlos genutzt werden.

Ursache ist noch unklar

Da bisher keine Ursache für die Beeinträchtigung des Wassers ermittelt werden konnte, chlort und spült der Zweckverband das Trinkwasser und die Leitungen voraussichtlich bis nächste Woche vorsorglich weiter. Dadurch könnte das Trinkwasser anders schmecken und riechen. Zudem werden engmaschige Kontrollbeprobungen fortgeführt, um die mögliche Ursache zu finden.