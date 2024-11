Gemeinden in VG Adenau müssen Wasser weiter abkochen

Adenau. Das Abkochgebot für Trinkwasser in der Stadt Adenau sowie in den Gemeinden Leimbach und Dümpelfeld – jeweils samt Ortsteilen – dauert an.

Das schreibt die SWB Regional Ver- und Entsorgung GmbH, Betriebsführung des Zweckverbands Wasserversorgung Eifel-Ahr, in einer Pressemitteilung. Bei einer Routinekontrolle waren in einer Wasserprobe an einem Hausanschluss E-Coli-Bakterien festgestellt worden. Daraufhin wurde eine Nachkontrolle durchgeführt. Da auch hier eine geringe Belastung nachgewiesen wurde, hatte das Gesundheitsamt am 31. Oktober vorsorglich das Abkochgebot erlassen.

Wasser wird auch weiterhin mit Chlor desinfiziert

Entsprechend den Vorgaben hat der Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Ahr das Trinkwasser umgehend zur Desinfektion gechlort. Bis alle Maßnahmen jedoch im Netz greifen und auch die nachfolgenden Proben ohne Befund sind, müssen die Schutzmaßnahmen fortgesetzt werden. Parallel dazu untersucht der Zweckverband, wie es zu der mikrobiologischen Beeinträchtigung des Trinkwassers kommen konnte. Für die Bürger gilt, das Trinkwasser weiterhin abzukochen. Bei der Entnahme sollte das Wasser zudem länger als sonst laufen gelassen werden, um die Leitung zu spülen.