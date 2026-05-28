Für dieses Wiederaufbauprojekt in Hönningen könnte gelten: Was lange währt, wird endlich gut. Die Rede ist vom Sportplatz, für den die Bauarbeiten jetzt mit einem symbolischen Spatenstich begonnen haben.

Mit einem symbolischen Spatenstich haben die Bauarbeiten für den Wiederaufbau des Sportplatzes in Hönningen begonnen. Der Sportplatz ist durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 schwer beschädigt worden und ist seitdem nicht mehr nutzbar. Nun wird die Anlage am bestehenden Standort neu errichtet – in hochwasserangepasster Bauweise und als moderner Naturrasenplatz.

Das Projekt wird im Rahmen des Wiederaufbaus Rheinland-Pfalz umgesetzt, die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 900.000 Euro. Die Fertigstellung ist noch in diesem Jahr vorgesehen.

Ortsbürgermeister Schwarzmann äußert Wunsch

Im Rahmen eines feierlichen Festakts kamen Vertreter aus Politik, Verwaltung und Sport zusammen, um den offiziellen Startschuss zu geben. Ortsbürgermeister Jürgen Schwarzmann sagte: „Der SV Hönningen hat fast fünf Jahre auf diesen Moment hingefiebert, denn Sportstätten sind weit mehr als Orte für Bewegung. Sie sind Orte der Begegnung und Gemeinschaft, Treffpunkte für Jung und Alt. Heute setzen wir ein Zeichen: Wir haben nicht aufgegeben, haben Mut bewiesen und zusammengehalten.“

Und er fügte hinzu: „Der Spatenstich ist erst der Anfang für alles. Ein Anfang für den Sport. Ich wünsche mir, dass wir hier schnell nicht mehr mit dem Spaten, sondern mit dem Ball stehen. Hier werden bald Tore geschossen und Spiele gewonnen. Danke an alle, die das Projekt in schwierigen Zeiten möglich gemacht haben.“

Auch Dieter Hoffmann, Vorsitzender des SV Hönningen, betonte, dass der Tag des Spatenstichs ein sehr besonderer Tag in der 105-jährigen Vereinsgeschichte sei. „Der Sportplatz ist mehr als ein Rasen, er ist das Herzstück des Vereins und so wichtig für den Ort.“

„Es ist das sichtbare Zeichen dafür, dass wir uns unser Stück Normalität, unsere Heimat und unsere Gemeinschaft Schritt für Schritt zurückholen.“

Dominik Gieler, Bürgermeister der VG Altenahr

Dominik Gieler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr, erinnerte daran, dass der Sportsgeist den Herausforderungen der vergangenen Jahre getrotzt habe. „Ihr musstet jahrelang auf fremden Plätzen ,auswärts‘ spielen, improvisieren und habt trotzdem nie den Teamgeist verloren. Ihr seid als Gemeinschaft zusammengerückt. Dafür gebührt euch mein allergrößter Respekt.“

In Hönningen werde nun mit dem Spatenstich die zweite Halbzeit angepfiffen, die mehr sei als nur der Baubeginn für einen neuen Naturrasen. „Es ist das sichtbare Zeichen dafür, dass wir uns unser Stück Normalität, unsere Heimat und unsere Gemeinschaft Schritt für Schritt zurückholen“, so Gieler.

Im Zuge der Bauarbeiten werden gezielt Maßnahmen zur Hochwasserresilienz umgesetzt. Dazu zählen unter anderem eine angepasste Geländemodellierung sowie demontierbare und klappbare Zaun- und Ballfangnetzanlagen, die Schäden im Falle künftiger Hochwasserereignisse reduzieren können. Die Wiederherstellung des Parkplatzes wurde als separates Projekt ebenfalls bereits bewilligt. Sie erfolgt im Nachgang zu den Bauarbeiten für den Sportplatz.

Ortsbürgermeister Schwarzmann hielt schließlich fest: „Der Spatenstich markiert einen weiteren sichtbaren Fortschritt im Wiederaufbau im Ahrtal.“ Ziel sei es, die beschädigte Infrastruktur nicht nur wiederherzustellen, sondern nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten.