Geld für Wiederaufbau Ebling übergibt Förderbescheide in Kommunen im Ahrkreis Jochen Tarrach 12.10.2025, 11:06 Uhr

i "Das alles sind gute Gaben für unsere Stadt", erklärte der Erste Beigeordnete Peter Diewald und dankte dem Minister für seine Mitbringsel. Jochen Tarrach

Am Samstag war der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling in mehreren Gemeinden im Kreis Ahrweiler zu Gast. Im Gepäck hatte er zahlreiche Förderbescheide. Wofür das Geld genutzt werden soll.

Mitbringsel in Form von Bewilligungsbescheiden für Zuwendungen aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Land hatte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling am Samstag bei seinem Besuch im Kurpark von Bad Neuenahr dabei. Der Erste Beigeordnete Peter Diewald konnte für Aufbauprojekte in der Stadt Zusagen über 30,7 Millionen Euro in Empfang nehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen