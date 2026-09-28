Von einer landesweiten technischen Störung waren heute Kfz-Zulassungsstellen betroffen. Das galt auch für den Kreis Ahrweiler. Nun gibt es Entwarnung.

Eine technische Störung legte heute, 28. September, die IT-Infrastruktur der Kommunalverwaltungen landesweit lahm, auch im Kreis Ahrweiler. Termine für die Kfz-Zulassungsstellen zu vereinbaren, war nicht möglich.

Nun gibt es Entwarnung: Die Störungen sind inzwischen behoben, die Verwaltung geht daher davon aus, dass die Serviceleistungen in den Bereichen Kfz-Zulassung sowie Jagd und Waffen ab morgen, 29. September, wieder wie zur Verfügung stehen, teilt die Kreisverwaltung Ahrweiler mit.

Wie die KommWis mbH, der IT-Dienstleister für Kommunen in Rheinland-Pfalz, erklärt, sind die Störungen im landesweiten Netz inzwischen behoben. Die ersten Testungen der Systeme durch die Mitarbeitenden der Kfz-Zulassung in der Kreisverwaltung Ahrweiler seien erfolgreich gewesen. Die Online-Terminvereinbarung steht laut Kreisverwaltung ebenfalls ab morgen, 29. September, wieder zur Verfügung. Sie bedankt sich zudem bei allen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis.