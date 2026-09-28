Technische Störung
Heute keine Kfz-Zulassungen im Kreis Ahrweiler möglich
Zulassungsstellen für Kraftfahrzeuge im Kreis Ahrweiler sind von einer landesweiten technischen Störung betroffen.
Zulassungsstellen für Kraftfahrzeuge im Kreis Ahrweiler sind von einer landesweiten technischen Störung betroffen.
Kevin Ruehle

Von einer landesweiten technischen Störung sind heute unter anderem Kfz-Zulassungsstellen betroffen. Das gilt auch für den Kreis Ahrweiler.

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Aufgrund einer technischen Störung im landesweiten Netz kommt es derzeit zu erheblichen Einschränkungen der IT-Infrastruktur der Kommunalverwaltungen in ganz Rheinland-Pfalz. Auch die Kreisverwaltung Ahrweiler ist betroffen, insbesondere in den Bereichen Kfz-Zulassung sowie Jagd und Waffen.

Termine in der Führerscheinstelle können wahrgenommen werden

Das bedeutet laut Verwaltung: „Die Anmeldung im notwendigen Fachverfahren der Kfz-Zulassungsstellen ist derzeit nicht möglich. Dadurch können aktuell keine Anliegen abgewickelt werden. Die Mitarbeitenden informieren derzeit alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger.“ Derzeit können zudem keine Termine für die Kfz-Zulassungsstellen vereinbart werden. Wichtig: Termine in der Führerscheinstelle können wahrgenommen werden. Das Fachverfahren ist nicht von der Störung betroffen. Auch in anderen Bereichen, in denen die Verwaltung auf Online-Fachverfahren des Landes zurückgreifen muss, kann es derzeit zu Einschränkungen kommen. Sie bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

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