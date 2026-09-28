Von einer landesweiten technischen Störung sind heute unter anderem Kfz-Zulassungsstellen betroffen. Das gilt auch für den Kreis Ahrweiler.

Aufgrund einer technischen Störung im landesweiten Netz kommt es derzeit zu erheblichen Einschränkungen der IT-Infrastruktur der Kommunalverwaltungen in ganz Rheinland-Pfalz. Auch die Kreisverwaltung Ahrweiler ist betroffen, insbesondere in den Bereichen Kfz-Zulassung sowie Jagd und Waffen.

Termine in der Führerscheinstelle können wahrgenommen werden

Das bedeutet laut Verwaltung: „Die Anmeldung im notwendigen Fachverfahren der Kfz-Zulassungsstellen ist derzeit nicht möglich. Dadurch können aktuell keine Anliegen abgewickelt werden. Die Mitarbeitenden informieren derzeit alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger.“ Derzeit können zudem keine Termine für die Kfz-Zulassungsstellen vereinbart werden. Wichtig: Termine in der Führerscheinstelle können wahrgenommen werden. Das Fachverfahren ist nicht von der Störung betroffen. Auch in anderen Bereichen, in denen die Verwaltung auf Online-Fachverfahren des Landes zurückgreifen muss, kann es derzeit zu Einschränkungen kommen. Sie bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.