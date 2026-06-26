Am Nürburgring in der Eifel stehen im Juli wieder zahlreiche Veranstaltungen an. Unter anderem sind Rad am Ring und der Truck-Grand-Prix dabei. Doch es geht auch ums Driften und Durchhaltevermögen.

Am Nürburgring stehen im Juli wieder spannende Veranstaltungen an. Auf Besucher warten etwa der 40. Truck-Grand-Prix und die Premiere des 12-Stunden-Nürburgring-Rennens auf der Grand-Prix-Strecke, bevor Ende des Monats die Radsportler traditionell bei Rad am Ring die Grüne Hölle erobern. Außerdem dürfen sich Fans im Juli auf qualmende Reifen und fliegende Pfeile freuen.

Erstmals 12-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring

Zum ersten Mal macht vom 3. bis 5. Juli die bekannte GT- und Tourenwagen-Serie des 12-Stunden-Rennens Halt am Nürburgring. Auf zahlreichen Rennstrecken Europas und auch in den Emiraten ist die Serie darüber hinaus unterwegs. Bei der Premiere der „Michelin 12-Stunden-Nürburgring“ gibt es auf der 5,148 Kilometer langen Grand-Prix-Strecke ein packendes „Split Race“. Das bedeutet: Das zwölfstündige Rennen wird in zwei Sechs-Stunden-Abschnitte am Samstag und Sonntag aufgeteilt. Das Starterfeld reicht von GT3- und GT4-Boliden bis hin zu Tourenwagen von Premiummarken wie Audi, Porsche, Mercedes-AMG, Lamborghini und Ferrari. Tickets sind ab 10 Euro erhältlich.

Parallel zum Dröhnen der Motoren auf der Grand-Prix-Strecke fliegen am ersten Juli-Wochenende auf dem Ringboulevard die Dartpfeile. Bereits zum dritten Mal gastieren die „Deutsche Liga Mannschaftsmeisterschaften (DLMM)“ am Nürburgring und verwandeln die 3500 Quadratmeter große Indoor-Fläche in ein Tollhaus des elektronischen Dartsports. Als größtes E-Darts-Turnier Europas bricht das Event Rekorde: Mehr als 500 Teams und 4000 Spielerinnen und Spieler werden an über 250 Automaten parallel um die begehrten Meistertitel kämpfen.

Truck-Grand-Prix wird 40

Seit 1986 gibt es ein besonderes Event auf dem Nürburgring mit Truck-Rennen und Country-Atmosphäre. Der Internationale Truck-Grand-Prix feiert vom 10. bis 12. Juli in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Neben den packenden und traditionell kontaktreichen Positionskämpfen der tonnenschweren Renntrucks wartet ein Rahmenprogramm aus Industriemesse, Country- und Party-Festival. Country-Legenden wie Tom Astor und Truck Stop gehören ebenso dazu wie das beeindruckende Feuerwerk am Samstagabend. Tagestickets für das Kult-Event starten bei 32 Euro.

Vom 24. bis 26. Juli lockt Rad am Ring in die Eifel. Nachdem das Radsportevent im vergangenen Jahr mit 11.948 Teilnehmern einen Rekord verzeichnete, schickt sich Rad am Ring auch 2026 an, die Grüne Hölle wieder fest in die Hand der Radfahrer zu legen. Das Disziplinen-Portfolio lässt keine Wünsche offen: Vom legendären 24-Stunden-Radrennen über Jedermann-Rennen, Tourenfahrten, die Rad-Bundesliga und ein knackiges 22-Kilometer-Zeitfahren bis hin zum Kids Race und dem staubigen Gravel Race ist alles geboten. Ergänzt wird das sportliche Wochenende durch eine große Expo im Grand-Prix-Fahrerlager, die alles rund um das Thema Zweirad bereithält.

Driften, was das Zeug hält

Zum Monatswechsel von Juli auf August (31. Juli bis 2. August) lädt der Nürburgring Drift Cup zum nächsten Lauf ein. Europäische Elite-Drifter stellen sich dabei der anspruchsvollen Strecke sowie den kritischen Blicken der Jury. Nach den freien Trainings am Freitag und der Qualifikation am Samstag gipfelt das Wochenende in den spektakulären „Twin-Battles“ am Sonntag. Wenn zwei bis zu 1000 PS starke Boliden im direkten Duell Stoßstange an Stoßstange durch die Kurven fliegen, entscheiden Nuancen über das Weiterkommen oder das vorzeitige Aus. Tagestickets sind ab 25 Euro verfügbar.

Informationen zu allen Veranstaltungen sowie Tickets gibt es online unter nuerburgring.de