Motorsport-Start in der Eifel Nürburgring Classic lockt 25.000 Fans zur Zeitreise Jürgen C. Braun 17.06.2026, 13:45 Uhr

i Der "Kampf der Zwerge" (Tourenwagen bis 1300 ccm) zeigte, dass man auch mit ganz kleinen Renwagen tollen Motorsport zeigen kann. Jürgen C. Braun

Die Eifelrennstrecke ist auch in diesem Jahr Austragungsort zahlreicher Veranstaltungsformate des historischen Motorsports. Den Anfang machte die Nürburgring Classic.

Fast 25.000 Zuschauer waren am Wochenende Zeuge des Auftakts zur Saison der historischen Veranstaltungen in diesem Jahr am Nürburgring. Auf vier und auf zwei Rädern wird die emotionale Geschichte der vergangenen Jahre und Jahrzehnte wieder bei vielen Events mit Leben gefüllt – die Nürburgring Classic waren ein mitreißender „Opener“ dafür.







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