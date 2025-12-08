Eröffnung der Ahrtalbahn steht kurz bevor

Auf den 14. Dezember wartet das Ahrtal gespannt. Denn von diesem Tag an fährt die Ahrtalbahn wieder regulär auf ihrer vollen Strecke. Für die Touristiker im Tal bietet die Eröffnung ebenfalls Chancen.

Das Ahrtal fiebert auf den 14. Dezember hin: Denn von diesem Datum an fährt die Ahrtalbahn wieder bis Ahrbrück. Damit beginnt ein neuer Abschnitt, die Strecke wird dann hauptsächlich mit elektrischen Zügen befahren. Nicht nur für die Einwohner des Ahrtals, sondern auch für Gäste und Gastgeber und die gesamte Tourismus- und Weinwirtschaft ist dies ein Meilenstein.

Nach vier Jahren Wiederaufbauzeit geht die durch die Flut zerstörte Strecke an der Ahr wieder in Betrieb. Für die Region sei dieser Tag auch ein Symbol für Hoffnung, Zukunft und neue Chancen, so der Ahrtal-Tourismus in einer Pressemitteilung. „Wir haben diesem Moment entgegengefiebert. Die Bahn ist für uns nicht nur eine Verkehrsverbindung, sondern ein Stück Lebensqualität und ein Schlüssel für den Neustart“, sagt Andreas Lambeck, Geschäftsführer des Ahrtal-Tourismus.

Touristiker erhoffen sich weniger Autos, mehr Bahngäste

Die Bedeutung für den Tourismus kann laut Lambeck kaum überschätzt werden. „Aus unserer Sicht ist der 14. Dezember der wichtigste Termin des Jahres“, betont Lambeck. „Die Bahn macht das Ahrtal wieder für Millionen Menschen erreichbar – und das klimafreundlich und stressfrei.“ Rund 22 Millionen Menschen könnten das Ahrtal künftig innerhalb von zwei Stunden mit der Bahn erreichen. Dank des Deutschlandtickets haben 14 Millionen Ticketbesitzer die Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten anzureisen. „Das ist ein echter Game-Changer für den Tagestourismus“, so Lambeck. „Wir erwarten eine deutliche Belebung der Region, gerade auch außerhalb der klassischen Saison.“

i Bald fährt die Ahrtalbahn wieder auf gesamter Strecke. Dominik Ketz

Die Bahn bringt nicht nur Gäste, sondern auch Entlastung. Weniger Autos bedeuten weniger Parkplatzdruck und bessere Luftqualität. „Hier zeigt sich gelebter Klimaschutz – ein Gewinn für alle: für unsere Gäste, die Natur und die Menschen, die hier leben“, erklärt Lambeck. Gleichzeitig eröffnet die Bahn beste Voraussetzungen für Weinerlebnisse: „Wer unsere Weine genießen möchte, kann das ohne Sorgen um die Heimfahrt tun.“ Viele Winzer und Übernachtungsbetriebe werben bereits mit besonderen Angeboten, wenn Gäste ab Mitte Dezember per Ahrtalbahn anreisen können.

Nachhaltiger Tourismus im Fokus

Mit der Elektrifizierung der Strecke setzt die Deutsche Bahn ein Zeichen für Nachhaltigkeit. „Das ist nicht nur ein technischer Fortschritt, sondern ein klares Bekenntnis zur ökologischen Verantwortung“, sagt Lambeck. „Wir wollen das Ahrtal als Vorreiter für nachhaltigen Tourismus positionieren.“

„Unser besonderer Dank gilt der Deutschen Bahn, dem Generalunternehmer und der Landesregierung Rheinland-Pfalz: Sie haben gemeinsam dafür gesorgt, dass die Strecke in beeindruckender Geschwindigkeit und voll im Zeitplan wiederaufgebaut werden konnte. Damit schenken sie der Region nicht nur Mobilität zurück, sondern auch Zuversicht und neue Perspektiven“, fasst Lambeck zusammen.