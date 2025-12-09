Was am Freitag geplant ist Gratis-Currywurst und Festzelt zur Ahrtalbahneröffnung Frank Bugge 09.12.2025, 15:00 Uhr

i Viele Hände, schnell ein Ende. In diesen Tagen legen sich die Bauarbeiter wie hier am Bahnhof in Dernau noch einmal voll ins Zeug, um bis zur Eröffnung am Freitag den Bahnsteig fertig zu bekommen. Im Hintergund wird mit einem Spezialfahrzeug die Oberleitung kontrolliert. Frank Bugge

Am Freitag, 12. Dezember, geht die Ahrtalbahn auf ihrer gesamten Strecke wieder an den Start. Zur Eröffnung sind mehrere Aktionen geplant. Wir geben einen Überblick, was wo ansteht – und wer wirklich die erste Fahrt auf der Strecke gemacht hat.

Mit einer Sonderfahrt am Freitag, 12. Dezember, um 12.05 Uhr ab Bahnhof Dernau eröffnet die Deutsche Bahn die wieder aufgebaute und elektrifizierte Zugstrecke durchs Ahrtal. 1612 Tage nach der Zerstörung durch die Flutkatastrophe findet die Eröffnung statt.







