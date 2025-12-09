Gratis-Currywurst und Festzelt zur Ahrtalbahneröffnung

Am Freitag, 12. Dezember, geht die Ahrtalbahn auf ihrer gesamten Strecke wieder an den Start. Zur Eröffnung sind mehrere Aktionen geplant. Wir geben einen Überblick, was wo ansteht – und wer wirklich die erste Fahrt auf der Strecke gemacht hat.
Lesezeit 2 Minuten
Mit einer Sonderfahrt am Freitag, 12. Dezember, um 12.05 Uhr ab Bahnhof Dernau eröffnet die Deutsche Bahn die wieder aufgebaute und elektrifizierte Zugstrecke durchs Ahrtal. 1612 Tage nach der Zerstörung durch die Flutkatastrophe findet die Eröffnung statt.