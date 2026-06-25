Nach dem Brand in Ahrweiler am Dienstag ist klar, welchen Schaden das Feuer verursacht hat. Indes sind die Ermittlungen zur Brandursache angelaufen.

Den Schaden, den das Feuer in einem gemauerten Schuppen am Dienstagmittag in Ahrweiler verursacht hat, schätzt die Polizei auf eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der zunächst angenommene Dachstuhlbrand in der historischen Altstadt im Bereich der Oberhutstraße hat sich als solcher glücklicherweise nicht bestätigt, teilt die Polizei mit.

In der Innenstadt von Ahrweiler war es am Dienstag gegen 11.30 Uhr zu einem Brand im oberen rückwärtigen Bereich eines Hauses in der Oberhutstraße gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Remagen übernommen und sind noch nicht abgeschlossen.

Durch das frühzeitige Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf die in diesem Bereich eng angrenzenden Wohnhäuser verhindert werden. Während des laufenden Einsatzes mussten mehrere angrenzende Straßen gesperrt werden.