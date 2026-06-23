Feuer in Oberhutstraße
Keine Verletzten bei Brand in Ahrweiler Innenstadt
Es war für die Feuerwehr ein echtes Problem, die schweren Fahrzeuge im engen Innenstadtbereich in Position zu bringen. Auf der r
Es war für die Feuerwehr ein echtes Problem, die schweren Fahrzeuge im engen Innenstadtbereich in Position zu bringen. Auf der rechten Bildseite ist dunkel der Brandherd zu erkennen.
Jochen Tarrach

In einem Anbau einer Kaffeerösterei in der Ahrweiler Oberhutstraße ist es am Dienstagmittag zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr hatte Mühe, die Brandstelle in der engen Ahrweiler Innenstadt zu erreichen.

Lesezeit 2 Minuten
In der Innenstadt von Ahrweiler ist es am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr zu einem Brand im oberen rückwärtigen Bereich eines Hauses in der Oberhutstraße gekommen. Gemäß der Aussage von Augenzeugen sei es dort aus bisher unbekannten Gründen zu einer Stichflamme gekommen, die einen Hausanbau augenblicklich in Flammen setzte.

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