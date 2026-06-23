In einem Anbau einer Kaffeerösterei in der Ahrweiler Oberhutstraße ist es am Dienstagmittag zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr hatte Mühe, die Brandstelle in der engen Ahrweiler Innenstadt zu erreichen.

In der Innenstadt von Ahrweiler ist es am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr zu einem Brand im

oberen rückwärtigen Bereich eines Hauses in der Oberhutstraße gekommen. Gemäß der Aussage von Augenzeugen sei es dort aus bisher unbekannten Gründen zu einer Stichflamme gekommen, die einen Hausanbau augenblicklich in Flammen setzte.