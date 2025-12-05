Demo für Erhalt des Remagener Krankenhauses geplant

Ein Lichtermarsch für das Krankenhaus Remagen und dessen Erhalt hat jetzt der Remagener Verein Kinderhof geplant. Stattfinden soll die Aktion am 18. Dezember. Durch die Schließung des Krankenhauses ist 118 Mitarbeitern gekündigt worden.

Die Remagener Klinik Maria Stern wurde im Rahmen des Insolvenzverfahrens des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen zum 1. Dezember geschlossen, und 118 Mitarbeiter beider Häuser wurden entlassen.

Wie jetzt bekannt wurde, hat der Remagener Verein Kinderhof nun für Donnerstag, 18. Dezember, um 18 Uhr eine Demonstration für den Erhalt des Remagener Krankenhauses angemeldet. Geplant ist ein Lichtermarsch vom Krankenhaus Maria Stern zum Remagener Rathaus.