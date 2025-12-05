Demo für Erhalt des Remagener Krankenhauses geplant

Die Remagener Klinik Maria Stern wurde im Rahmen des Insolvenzverfahrens des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen zum 1. Dezember geschlossen, und 118 Mitarbeiter beider Häuser wurden entlassen.
Wie jetzt bekannt wurde, hat der Remagener Verein Kinderhof nun für Donnerstag, 18. Dezember, um 18 Uhr eine Demonstration für den Erhalt des Remagener Krankenhauses angemeldet. Geplant ist ein Lichtermarsch vom Krankenhaus Maria Stern zum Remagener Rathaus.
Rettungsfahrten dauern nach Klinikschließung länger
Die Wege für die Rettungsdienste sind mit der Schließung des Remagener Krankenhauses weiter geworden. Von mal drei Krankenhäusern im Kreis Ahrweiler existiert jetzt nur noch eines. Welche Probleme das bei einem medizinischen Notfall mit sich bringt.