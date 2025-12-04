Notfälle in Remagen Rettungsfahrten dauern nach Klinikschließung länger Judith Schumacher 04.12.2025, 19:00 Uhr

i Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Boris Roessler. Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Die Wege für die Rettungsdienste sind mit der Schließung des Remagener Krankenhauses weiter geworden. Von mal drei Krankenhäusern im Kreis Ahrweiler existiert jetzt nur noch eines. Welche Probleme das bei einem medizinischen Notfall mit sich bringt.

Bereits eine Woche vor der Schließung des Remagener Krankenhauses Maria Stern zum 1. Dezember wurde die Klinik durch Insolvenzverwalter Mark Boddenberg beim Rettungsdienst abgemeldet und nicht mehr angefahren. Am Eingang von Maria Stern verkündet die Krankenhausleitung auf einem Plakat, dass die ambulante medizinische Versorgung über die Medizinischen Versorgungszentren in Remagen und Sinzig weiterhin gewährleistet ist.







