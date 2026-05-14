Ferien am „Tor zur Eltz“
Wohnmobilpark in Moselkern ist jetzt auch online
Mit großen Schritten naht die Eröffnungsfeier für den neuen Wohnmobilpark "Tor zur Eltz" in Moselkern. Im Internet ist er nun au
Mit großen Schritten naht die Eröffnungsfeier für den neuen Wohnmobilpark "Tor zur Eltz" in Moselkern. Im Internet ist er nun auch vertreten.
David Ditzer

Mit großen Schritten naht die von der Gemeinde Moselkern herbeigesehnte Einweihung des neuen Wohnmobilparks „Tor zur Eltz“. Ein weiteres Etappenziel ist nun erreicht. 

Lesezeit 1 Minute
Ihren nigelnagelneuen Wohnmobilpark „Tor zur Eltz“ will die rund 600 Einwohner zählende Gemeinde Moselkern am Samstag, 23. Mai, um 15 Uhr einweihen. Seit Dienstag sind die weitgehend automatisiert laufenden technischen Systeme des Parks scharf gestellt, hält der Beigeordnete Lars Bogdanski am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung fest.

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