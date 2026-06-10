Meinung zum WM-Gucken Wo Freude am Fußball siegt, gewinnt auch der Fan David Ditzer 10.06.2026, 18:00 Uhr

i David Ditzer Kevin Rühle

Kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA will sich die ultimative Vorfreude bei vielen noch nicht einstellen. Vorbehaltlos euphorisch ist auch David Ditzer nicht. Warum das Kribbeln dennoch zunimmt.

Ja, zugegeben, eine simple Rückblende in vermeintlich bessere Fußballzeiten reicht nicht aus. Selbst als Fan muss man Diverses ausblenden können, um sich noch für das aus Geldgier aufgeblähte Turnier in Mexiko, Kanada und den Vereinigten Staaten begeistern zu können.







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