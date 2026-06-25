Hitzewelle in Koblenz & Region
Tipps aus unserer Redaktion gegen hohe Temperaturen
Eine Frau kühlt sich mit einem Fächer ab (Symbolbild)
Eine Frau kühlt sich mit einem Fächer ab (Symbolbild)
Clara Margais/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Unsere Reporter sind gegen Hitze nicht gefeit. Heiß sind derzeit nicht nur die News, auch die hohen Temperaturen machen Arbeit und Freizeit anstrengender. Mitglieder des RZ-Teams berichten, welche Strategien ihnen gegen die Hitze helfen.

Lesezeit 2 Minuten
Mein Ansatz gegen die Hitze: eine Doppelstrategie in der Koblenzer Altstadt. Sie ist nicht perfekt, aber sie hat sich auf mehreren Ebenen bewährt. Zunächst geht es zum Egelosia. Sinnvoll ist es, den Eisbecher, der dort bestellt wird, möglichst fruchtig, idealerweise zitronig, zu gestalten.

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