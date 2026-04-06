Die Tuning- und Poserszene zelebriert die Kartage alljährlich anders, als diese gedacht sind. Das beschert der Polizeidirektion Koblenz ein Mehr an Arbeit. So fällt die Bilanz in diesem Jahr aus.
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Das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz hat auch in diesem Jahr an Karfreitag und Karsamstag gezielte Kontrollen im Bereich der Tuning- und Poserszene durchgeführt. Die Maßnahmen wurden durch Alkohol- und Betäubungsmittelkontrollen ergänzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.