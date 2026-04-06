Kontrollen zum Carfriday
Polizei Koblenz: BMW rast mit 200 Sachen über B 9
An den Kartagen hat das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz einmal mehr gut zu tun. Ein Raser tut sich auf der B 9
An den Kartagen hat das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz einmal mehr gut zu tun. Ein Raser tut sich auf der B 9 besonders unrühmlich hervor.
Soeren Stache/dpa. picture alliance/dpa

Die Tuning- und Poserszene zelebriert die Kartage alljährlich anders, als diese gedacht sind. Das beschert der Polizeidirektion Koblenz ein Mehr an Arbeit. So fällt die Bilanz in diesem Jahr aus.

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Das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz hat auch in diesem Jahr an Karfreitag und Karsamstag gezielte Kontrollen im Bereich der Tuning- und Poserszene durchgeführt. Die Maßnahmen wurden durch Alkohol- und Betäubungsmittelkontrollen ergänzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

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