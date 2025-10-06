Tausende Autofahrer passieren die Stelle an der B9 vor den Toren von Koblenz jeden Tag. Jetzt ist nach einigem Anlauf das neue ﻿Willkommensschild an der ehemaligen Eisenbahnbrücke fertig und wird angebracht, wenn die B9 ohnehin gesperrt wird.

Koblenz erhält ein neues Willkommensschild an der B9: Das Schild an der ehemaligen Eisenbahnbrücke über der Bundesstraße ist fertiggestellt und wird noch in diesem Jahr erneuert, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Seit 1992 begrüßt es stadteinwärts die Gäste mit „Willkommen in Koblenz“ und verabschiedet sie stadtauswärts mit „Auf Wiedersehen in Koblenz“.

Für viele Menschen ist das Schild ein vertrauter Anblick, da die B9 die wichtigste Zufahrtsstraße von Norden in die Stadt ist. In den vergangenen Jahren hatte das Schild jedoch sichtbar gelitten und war teilweise übermalt worden. Mit dem neuen Entwurf wird das Design aktualisiert und in zeitgemäßer Form umgesetzt, teilt die Stadt weiter mit.

Gefertigt wurde das Schild von Gelhardt Werbetechnik aus Koblenz. Den Metallbau übernahm Rödiger Metallbau aus Lahnstein, die technische Planung lag beim Ingenieurbüro Sahm aus Koblenz. Von der Stadt Koblenz waren das Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung, das Tiefbauamt sowie die Straßenverkehrsbehörde eingebunden.

Das Projekt wurde durch bürgerschaftliches Engagement angestoßen und unterstützt: Das Stadtratsmitglied Stephan Otto (CDU) und Manfred Gniffke sammelten Spenden für die Umsetzung. Eine besondere Rolle spielte der 13-jährige Koblenzer Schüler Jonathan Lipp, der sich bereits vor einigen Jahren mit einem Brief an Oberbürgermeister David Langner (SPD) für die Erneuerung starkgemacht hatte. Die Koblenz-Touristik unterstützte die Produktion des neuen Schildes.

Das Schild werde während einer ohnehin geplanten Sperrung der B9 angebracht. Diese ist wegen Arbeiten an Hochspannungsmasten notwendig und soll noch in diesem Jahr stattfinden. Ein genauer Termin steht derzeit noch nicht fest. Eine separate Sperrung nur für den Austausch des Schildes wäre laut Stadt unverhältnismäßig aufwendig gewesen.

„Das ist wirklich ein tolles bürgerschaftliches Engagement, das uns das vertraute Schild in neuem Outfit wiederbringt. Dafür danke ich allen Beteiligten", sagte Langner.