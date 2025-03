„Vier Jahre schon!“ Manfred Gniffke ist genervt. Seit Langem stört ihn der Umstand, dass das Schild weg ist, das einmal über der B9 hing und Besucher und Einheimische willkommen hieß, die auf der B9 von Richtung Mülheim-Kärlich in die Stadt hinein fuhren. Und ebenfalls schon seit Jahren versucht er, die Situation zu ändern – lange vergeblich. Jetzt sollen den Worten Taten folgen.

„Vermutlich geht es nur ums Geld“, sagt er bei einem Treffen mit der RZ. Auch wenn die Verwaltung erkläre, daran liege es nicht, sondern es sei nicht so einfach, das Schild an der Bahnbrücke zu erneuern. Denn die Straße müsse dafür gesperrt werden. „Wenn meine Frau fitter wäre, würden wir zwei das zusammen machen“, witzelt Gniffke verständnislos. Da müsse keine Straße gesperrt werden, das gehe von oben aus, ist er sicher.

i Manfred Gniffke (rechts) und Stephan Otto haben Geld für das Schild gesammelt und an die Stadtkasse überwiesen. Doris Schneider

„Wenn es nur am Geld hängt, was wir vermuten, dann ist dieses Argument jetzt hinfällig“, sagt Manfred Gniffke. Stephan Otto und er haben bei der Kneipenfastnacht Geld gesammelt, es sind mehr als 1100 Euro zusammengekommen. Zudem haben drei Leute zugesagt, noch mehr zu spenden. „Das Geld habe ich an die Stadtkasse überwiesen“, sagt Otto, mit dem Betreff „Instandsetzung/Erneuerung Willkommensschild B9/Eingang Koblenz“. Nun warten sie, wie es weitergeht.

Schon seit etlichen Jahren fehlt das „Willkommen“ beim Schild, war überpinselt. Es stand nur noch „in Koblenz“ dort, nachdem das Schild zuvor regelmäßig von Fußball-Anhänger-Aufklebern mit Aufschriften wie „Chaos“ und vielen anderen verunziert gewesen ist. Immer wieder mahnten Gniffke und andere dies an, „es gab viele Anträge“, sagt CDU-Fraktionschef Stephan Otto. Passiert ist nichts.

Dabei schien es irgendwann so nah zu sein: Auf eine Anfrage vor eineinhalb Jahren war unserer Zeitung gegenüber geäußert worden: „Das Schild ,Willkommen in Koblenz’ ist bereits in Produktion und wird bei einer der nächsten Gelegenheiten aufgehängt werden.“

Warten auf den richtigen Zeitpunkt

Wann es aufgehängt werde, blieb seinerzeit noch offen: „Wenn auf der B9 eine geplante Sperrung für eine andere Arbeit vorgenommen wird, soll auch das Schild an der Brücke angebracht werden“, berichtete Stadtsprecher Thomas Knaak im September 2023. Alles andere sei zu gefährlich: „Es ist nicht möglich, dies während des laufenden Verkehrs zu erledigen.“

Auf Nachfrage unserer Redaktion ist die Situation heute indes nicht deutlich weiter als vor eineinhalb Jahren. „Nein, am Geld liegt es wirklich nicht“, bekräftigt Jan Moryson von der Koblenz-Touristik. Hier ist das Thema angesiedelt, weil Manfred Gniffke es vor Urzeiten, als er bei der Touristik war, ins Rollen gebracht hat.

„Die Anbringung einer solchen Werbeanlage über einer Bundesstraße ist leider extrem kompliziert und in der Planung äußerst herausfordernd“, so Moryson. Dabei gehe es nicht nur um die Gefährdung des Straßenverkehrs durch die Montage, sondern auch um eine Gestaltung, die nicht für zu große Ablenkung der Verkehrsteilnehmer sorgt. Denn es hatte Überlegungen gegeben, das neue Schild anders zu gestalten oder für Vorankündigungen zu nutzen – aber Ablenkungen vom Verkehr können gefährlich sein, deshalb bleibt es bei der bloßen Wiederbeschaffung.

Mittlerweile gebe es auch die Baugenehmigung für das Errichten einer Werbeanlage, die dem bisher dort angebrachten Schild entspricht, so Moryson. „Aktuell laufen Gespräche zur konkreten Planung der Verkehrsführung während der Montagearbeiten sowie die Abstimmung zu einem Statikbüro für die Windlastprüfung der Anlage.“

Bis zur Jahresmitte soll das Schild hängen – optimistisch betrachtet

Und ja, die B9 müsse gesperrt werden, das gehe nicht anders, sagt Moryson. Es sei einfach zu gefährlich, auf der Brücke über der vielbefahrenen Bundesstraße zu arbeiten, wenn unten Autos entlangbrausen und eine einzige herunterfallende Schraube einen Autofahrer erschrecken und einen schlimmen Unfall verursachen könne. Noch im ersten Halbjahr 2025 soll dies aber klappen, sagt Moryson „ein wenig optimistisch“.

Auf der anderen Seite der Brücke über die B9 sieht es übrigens besser aus: „Auf Wiedersehen in Koblenz“ verabschiedet sich die Stadt gut lesbar in Großbuchstaben freundlich bei den Besuchern, die auf der B9 Richtung Andernach die Stadt verlassen. Bald soll das Willkommensschild auch wieder da sein. Mal schauen, wie lang es schön bleibt.