Polit-Beben in Berlin: Friedrich Merz (CDU) ist erst im zweiten Wahlgang zum Bundeskanzler gewählt worden. So reagieren Bundestagsabgeordnete und Kreischefs aus Koblenz, dem Kreis Mayen-Koblenz und dem Kreis Cochem-Zell auf dieses Desaster.

Es schien eine Formsache zu sein, wenn auch knappe. Doch dann scheiterte Friedrich Merz (CDU) völlig überraschend im ersten Wahlgang zum Bundeskanzler und schaffte es erst im zweiten Anlauf. Klar ist damit: Die Abgeordneten von CDU/CSU und SPD haben erst mal nicht komplett für Merz gestimmt. Während in Berlin die Aufarbeitung des Desasters und die Suche nach den Abweichlern läuft, sind auch Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende von CDU und SPD in Koblenz sowie in den Kreisen Mayen-Koblenz und Cochem-Zell fassungslos.

Wenige Stunden nach diesem historischen ersten Wahlgang wollte unsere Zeitung auch von ihnen wissen, wie sie das Durchfallen von Merz im ersten Wahlgang beurteilen und welchen Schaden das politische System im Land davonträgt. Ein Überblick über die Reaktionen:

1 Wie beurteilen Sie das Abstimmungschaos im Bundestag? Wie haben Sie es verfolgt? Dazu sagt der Koblenzer CDU-Kreischef und BundestagsabgeordneteJosef Oster, der natürlich für Merz gestimmt hat: „Auch mit etwas Abstand bin ich fassungslos. Das ist die größtmögliche Verantwortungslosigkeit von einigen Kolleginnen und Kollegen.“

i Josef Oster, Koblenzer CDU-Kreischef und Bundestagsabgeordneter Laurence Chaperon

Bei der aktuell brisanten politischen Weltlage taktische Spielchen zu spielen, sei „unentschuldbar. Es ist ein Schaden für die neue Regierung und unsere Demokratie entstanden, der aber korrigierbar ist.“

Völlig überraschend kam das Abstimmungsergebnis auch für Jens Münster, CDU-Vorsitzender im Kreis Cochem-Zell. „Für mich war klar, dass die Partei geschlossen hinter Friedrich Merz steht, und ich dachte nicht, dass die Mehrheit verfehlt wird“, sagt der Vorsitzende der Cochem-Zeller CDU. Er appellierte vor dem zweiten Wahlgang an die Beteiligten, noch einmal in sich zu gehen und sich ihrer staatspolitischen Verantwortung bewusst zu werden.

Der Koblenzer SPD-Bundestagsabgeordnete Thorsten Rudolph hat Merz gewählt, wie er sagt: „Die Wähler haben eine Entscheidung getroffen, Schwarz-Rot ist die einzige demokratische Option, zudem haben 85 Prozent der SPD-Mitglieder bei dem Entscheid für den Koalitionsvertrag gestimmt.“ Das Ergebnis im ersten Wahlgang will er „nicht überdramatisieren. Bei einer geheimen Wahl kann man es nie ausschließen. Dass es manchem nicht einfach fällt, Merz zu wählen, „ist klar. Aber klar ist auch, dass man es tun muss, damit es eine stabile Regierung gibt.“

i Thorsten Rudolph, Koblenzer SPD-Bundestagsabgeordneter Marcus Brodt

Rudolph hoffte auch, dass sich die allermeisten Abgeordneten des Ernsts der Lage und der enormen Verantwortung bewusst sind und dass Merz beim zweiten Mal eine Mehrheit bekommt: „Ich hoffe, dass ihm nur einige Kollegen einen Denkzettel geben wollten und dass niemand Schwarz-Rot verhindern will.“

Wegen einer geplanten Ausschussreise hat der Cochem-Zeller SPD-Kreisvorsitzende Benedikt Oster aus Binningen die erste Abstimmung im Bundestag über den Liveticker verfolgt. „Ich war schon relativ entsetzt über das Geschehen. Ehrlicherweise bin ich auch kein Freund von Friedrich Merz. Aber es geht hier um viel, viel mehr. Es geht um Verantwortung für diesen Staat.“

i Benedikt Oster, SPD-Vorsitzender im Kreis Cochem-Zell Kevin Rühle/Archiv

Dass es mit der Kanzlermehrheit für den CDU-Chef zunächst nicht geklappt hat, und das dazugehörige Abstimmungsverhalten sieht Oster deshalb sehr kritisch. „Es ist ein Spiel mit dem Feuer, das die Abweichler da betreiben.“

Für Georg Moesta, CDU-Fraktionschef im Kreistag Mayen-Koblenz und Vize im Kreisverband MYK, ist der erste Wahlgang „schlicht eine Katastrophe“ gewesen. Diejenigen, die gewählt worden sind, seien sich „offensichtlich nicht bewusst, dass entschiedenes Handeln, um Handlungsfähigkeit herzustellen“, jetzt oberste Maxime sein müsste, betont er. Das Ganze sorge nicht für Vertrauen. Jetzt gelte es aber, Probleme im Land zu erkennen und zu lösen.

Als „Super-GAU für unser Land“ bezeichnet Maximilian Mumm das, was sich in Berlin ereignet hat. Der streitbare Sozialdemokrat – ein ausgewiesener Kritiker von Olaf Scholz – sagt, dass wohl „einige nicht den Ernst der Lage erkannt haben“. Und zitiert ausgerechnet den CSU-Vorsitzenden Markus Söder, der „zu Recht von der letzten Patrone“ gesprochen habe. Mumm, der Fraktionsvorsitzender der SPD im Kreistag MYK und Bürgermeister der VG Maifeld ist, hat für Abweichler kein Verständnis. „Das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten.“ Er habe den ersten Wahlgang per Nachrichtenticker verfolgt und sei „bass erstaunt und sprachlos“ gewesen. Dies passiere ihm selten.

i Maximilian Mumm (SPD), SPD-Fraktionschef im Kreistag MYK und Bürgermeister der VG Maifeld Kevin Rühle

2 Was muss in Ihren Augen daraus für die weitere Regierungsbildung folgen? Dazu sagte der Koblenzer CDU-Chef Oster nach dem ersten Wahlgang: „Wir müssen Friedrich Merz jetzt schnellstmöglich zum Kanzler wählen. Alles andere hätte eine sehr große Unsicherheit zur Folge, der Schaden wäre kaum kalkulierbar.“ Der Cochem-Zeller CDU-Kreisvorsitzende Münster wünscht sich, dass die Regierung nun schnell ans Arbeiten kommt.

Für den Koblenzer SPD-Bundestagsabgeordnete Rudolph hat der Eklat im ersten Wahlgang keine unmittelbaren Folgen für die Regierungsbildung: „Die Namen der Regierungsmitglieder sind bekannt, der Koalitionsvertrag ist unterzeichnet.“ Klar sei, dass es auch künftig kontroverse Diskussionen gebe: „Man muss viel miteinander reden, sich vertrauen und gut reagieren. Da kann jeder seinen Beitrag leisten.“

Der Cochem-Zeller SPD-Chef Oster unterstreicht: „Es gibt einfach keine vernünftige Alternative zu dieser Großen Koalition. Die einzige Alternative wären Neuwahlen, und die kann nun wirklich keiner wollen.“ Für den Eifler ist daher klar: „Ich hoffe einfach, dass die sich in Berlin noch einmal zusammenraufen und in den Fraktionen noch konstruktiv miteinander sprechen.“

Maximilian Mumm, SPD-Fraktionschef im Kreistag MYK, hätte sich dafür ausgesprochen, erst am nächsten Tag erneut abstimmen zu lassen. „Ruhe und Übersicht sind jetzt angebracht.“ Insbesondere, um sich über zwei drängende Fragen klar zu werden. Die erste: Ist das nur ein Warnschuss wegen der Unzufriedenheit Einzelner? Oder steckt ein struktureller Vertrauensverlust in die zu bildende Koalition dahinter? Mumm erkennt eine große Hypothek für den Kandidaten. „Wenn Merz erst im dritten Wahlgang gewählt worden wäre, hätte tiefgreifendes Misstrauen in der Koalition geherrscht.“

i Georg Moesta (CDU Kreis MYK) Gunther Schmidt (Fotostudio Moments)

Jetzt gehe es darum, inhaltlich zügig voranzukommen, fordert Georg Moesta, CDU-Fraktionschef im Kreistag MYK: „Jeder weiß, dass es thematisch um die Behebung und Missständen in Fragen von Migration, Sicherheit und finanziellen Herausforderungen geht.“ Was selbst ein 500-Milliarden-Investitionspaket nicht leisten könne, sei, dass Vertrauen auf beiden Seiten aufgebaut werde.

3 Welchen Schaden trägt das politische System/das Land davon? Dazu hat der Koblenzer CDU-MdB Oster eine klare Meinung: „Nämlich, dass in so einer wichtigen Stunde die politische Mitte nicht uneingeschränkt zusammensteht. Handlungsfähigkeit sollte das Signal des Tages sein.“ Doch das werde trotz und wegen der Wahl im zweiten Anlauf nicht gesendet.

i Jens Münster (CDU Cochem-Zell) Kevin Rühle

Münster, CDU-Chef im Kreis Cochem-Zell, sieht noch keinen langfristigen Schaden für das Land oder die Politik. Der hätte seiner Meinung nach entstehen können, wenn über Wochen keine Kanzlermehrheit gefunden worden wäre. „Trotzdem ist das, was passiert ist, natürlich nicht gut“, betont Münster.

Von einem großen Schaden will der Koblenzer SPD-Bundestagsabgeordnete Rudolph nicht sprechen. Allen Beteiligten sei bewusst, was auf dem Spiel steht: „Aber natürlich wäre es schöner gewesen, wir hätten einen kraftvollen Start hingelegt. Wir hätten ein Problem gehabt, wenn der zweite Wahlgang auch gescheitert wäre.“ Dann hätte man über die Stabilität der neuen Regierung reden müssen.

Einen dramatischen Schaden für das Land und/oder das politische System sieht BenediktOster, Vorsitzender der SPD Cochem-Zell, in dem Abstimmungsdebakel im ersten Wahlgang nicht. „Letztlich geht es jetzt einfach darum, dass diese Regierung ans Laufen und Arbeiten kommt und Ergebnisse liefert. Das, was die Leute wollen, ist einfach eine Regierung, die stabil und handlungsfähig ist.“

Das größte Problem nach dem Misstrauensbeweis in der politischen Mitte sei, dass mit dem Wahlchaos der rechte politische Rand gestärkt werde, betont SPD-Mann Mumm. Dieses Stimmungsverhalten treibe der AfD weitere Wähler zu: „Die sehen sich in ihrem Duktus bestärkt, und das ist der größte Schaden.“

Für Moesta, CDU-Vize im Kreis MYK, ist das Ganze ein Menetekel für die künftige Koalition. Er hoffe aber, dass dies eine Episode bleibe. Im ersten Moment jedoch geht davon ein Signal aus, „dass die Mehrheit nicht verstanden hat, in die Hände zu spucken und jetzt endlich mit der Arbeit loszulegen“.