Der Koblenzer Spieleladen Spieß Stein Papier setzt am Donnerstag, 9. Oktober, ein spielerisches Zeichen mit ernstem Hintergrund. Von 17 Uhr an kommen dort Brett- und Würfelspiele auf die Tische. Das ist nichts Ungewöhnliches, doch diesmal spendet das Team rund um das inhabergeführte Geschäft am Friedrich-Ebert-Ring den Erlös des Spielenachmittags und -abends an die Koblenzer Initiative Herzkissen. Diese hat sich dem Kampf gegen den Brustkrebs verschrieben.
Thema Brustkrebs rückt jährlich in den Fokus
Die Aktion findet im Rahmen des Pinktobers statt. Im Oktober rückt er das Thema jährlich in den Fokus, fördert damit Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Brustkrebs. „Kommt vorbei, spielt mit uns und helft dabei, etwas Gutes zu tun“, wirbt das SSP-Team.
In Koblenz gibt es zum Pinktober diverse weitere Aktionen, die über die Initiative Koblenz wird pink gebündelt werden. Unter anderem wurden zahlreiche pinke und vereinzelt schwarze Büstenhalter in der Altstadt aufgehängt, um auf die Gefahren von Brustkrebs hinzuweisen.
„Spieß, Stein, Papier“ hat das erste Jahr durchgespielt
Mitten in Koblenz und doch wie eine andere Welt: „Spieß, Stein, Papier“ hat sich zum Treffpunkt für Spielende und Fantasyfans entwickelt. Jetzt waren sogar IHK und Wirtschaftsministerium zu Besuch – und der erste Ladengeburtstag steht an.