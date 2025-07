Mitten in Koblenz und doch wie eine andere Welt: „Spieß, Stein, Papier“ hat sich zum Treffpunkt für Spielende und Fantasyfans entwickelt. Jetzt waren sogar IHK und Wirtschaftsministerium zu Besuch – und der erste Ladengeburtstag steht an.

Man steigt ein paar Stufen hinab, lässt den Lärm der Koblenzer Hauptverkehrsadern hinter sich. Sodann taucht man ab in eine im ersten Moment fremd anmutende Welt aus bunten Spielekartons, Würfeln, aus Drachen und anderen Fabelwesen – und noch dazu lümmelt da das Ladenmaskottchen herum, eine Unke. Wider Erwarten ist der Raum von Licht durchflutet, den vorderen Teil dominieren Tische, an denen gespielt werden kann. Dahinter befinden sich ein Verkaufstresen, lange Reihen von Regalen und ein Durchgang. „Die Tische und Stühle vorn zum Spielen haben wir alle aus einem Kleinanzeigenportal, die Theke stand mal in einer Kneipe und diese Etagere hier haben wir aus dem Fundusverkauf eines Fernsehsenders“, berichtet Mario Stein, einer der beiden Inhaber, über die Einrichtung.

Seit einem Jahr am Friedrich-Ebert-Ring

Fast genau ein Jahr gibt es nun den Koblenzer Spieleladen „Spieß, Stein, Papier“ am Friedrich-Ebert Ring, am Wochenende feiert er diesen ersten Geburtstag. Es gibt Brettspiele, Kartenspiele, Rollenspiele, durchaus all das auch in komplexeren Varianten. Und es gibt eine Szene, die sich in diesen Monaten um den Laden gebildet hat. Das ist Teil des Konzeptes: Umsatz erwirtschaften Mario Stein und sein Geschäftspartner Gerrit Spieß – gemeinsam wagten die beiden das Abenteuer Neugründung – nicht nur über den Verkauf. Sondern auch, indem sie zahlreiche Spieleevents organisieren und Tische zum Spielen anbieten. Kaffee, Tee, Cola und mehr gibt es ebenfalls.

i Die Theke des Spieleladens "Spieß, Stein, Papier". Hier können auch Spiele ausgeliehen und vor Ort gespielt werden. Alexey Zepik

Mittlerweile denken die beiden über behutsame Erweiterungen des Ladenkonzeptes nach. Dazu kam ihnen die Rückmeldung der Industrie- und Handelskammer Koblenz (IHK) nach einem Jahr gerade recht, die am Montag mit einer Delegation im Rahmen des Pilotprojektes „Ladencheck“ den „SSP“ besucht hat.

i Auf Regalen warten die Spiele. Alexey Zepik

Das Projekt bietet inhabergeführten Geschäften die Möglichkeit, ihren Ladenauftritt von einer externen Trainerin analysieren zu lassen. Mit dabei sind unter anderem Sven Klein, Handelsreferent der IHK Koblenz, Alexander Vatovac, Geschäftsführer Unternehmensservice IHK, Christian Kniese, Handelsreferent im Wirtschaftsministerium (das Ministerium fördert die „Ladenchecks“) und Julia Nawra, Inhaberin einer Agentur für visuelles Marketing.

i Julia Nawra von der Agentur Juni (Mitte) gibt den Inhabern Mario Stein (rechts) und Gerrit Spieß (zweiter von rechts) Tipps zur Gestaltung des Ladens. Links im Bild zu sehen ist Christian Kniese, Handelsreferent beim rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium. Im Hintergrund zu sehen ist Aylin Yildirim (Sachbearbeiterim im Referat Handel IHK). Alexey Zepik

Nawra hat nach einem ausführlichen Ladenrundgang noch einige Verbesserungsvorschläge, aber auch lobende Worte, im Gepäck. So ist sie von dem künstlichen Baumstamm im Thekenbereich begeistert und rät Stein und Spieß dazu, im vorderen Ladenteil noch mehr Atmosphäre zu schaffen.

Auch den Begriff vom zweiten Wohnzimmer nimmt sie auf. „Vielleicht könnten die Spieletische noch etwas mehr Gemütlichkeit ausstrahlen“, rät die Marketingexpertin. So wird diskutiert, viele Ideen gefallen den Inhabern. Einen Onlineshop lehnen sie allerdings ab. „Das ist nicht unser Weg, wir wollen die Leute hier haben“, betont Mario Stein,

Mysteriöser Gewölbekeller

Wer es etwas düsterer möge, dürfe auch gern im hauseigenen Gewölbe spielen, führt er weiter aus und zeigt auf den Durchgang. Dahinter öffnet sich ein Gewölbekeller, der wie die Innenräume einer alten Burg dekoriert ist. „Als wir das hier gesehen haben, war uns sofort klar: Das ist unser Laden“, erinnert sich Stein. Und wer in diesem Laden steht, dem ist wiederum sofort klar, Stein und Spieß haben hier ein echtes Spielerparadies geschaffen, für das sie mittlerweile von einer Spielercommunity weit über Koblenz hinaus Anerkennung erhalten.

i Der Gewölbekeller: Hier wird in mysteriöser Atmosphäre gespielt. Alexey Zepik

„Wir haben damit gerechnet, dass wir unsere Kundschaft aus Eifel und Westerwald, dem Koblenzer Einzugsgebiet, bekommen. Aber plötzlich tauchten hier immer mehr Leute aus Limburg, Bonn, Trier und Wiesbaden auf“, berichtet Gerrit Spieß.

„Wer bei uns spielt, bezahlt eine kleine Mietgebühr, die verrechnet wird, wenn jemand ein Spiel bei uns kauft“, erklärt Spieß das Konzept im Detail. „Hier sind schon echte Freundschaften entstanden“, weiß Spielefreund Spieß zu berichten. Und Stein erinnert sich lächelnd: „Als es zuletzt so heiß war, hatten wir Menschen hier, die sich fest vorgenommen hatten, den Gewölbekeller erst wieder nach Sonnenuntergang zu verlassen.“

Spielerunden und mehr

Den Ladengeburtstag feiert das „Spieß, Stein, Papier“-Team am Samstag, 12. Juli, und laden alle Interessierten dazu ein. Neben zahlreichen Spielen zum Ausprobieren stehen auch Rollenspielrunden im Gewölbekeller auf dem Programm. Dazu halten die beiden Ladeninhaber für ihre Gäste eine kleine Überraschung bereit.