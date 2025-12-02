Kirchplatz Bendorf wird zum Weihnachtsmarkt

Bunte Lichter, Glühwein, gebrannte Mandeln: Es ist wieder Zeit für den Bendorfer Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr feiert er seinen 50. Geburtstag.

Der 50. Bendorfer Weihnachtsmarkt lädt von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Dezember, zu einem ganz besonderen Jubiläum in die festlich geschmückte Innenstadt ein. Seit fünf Jahrzehnten gehört der Markt zu den Höhepunkten der Adventszeit in Bendorf und hat sich als beliebter Treffpunkt für Familien, Freunde und Bekannte etabliert.

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher rund um die malerische Doppelkirche St. Medard eine zauberhafte Weihnachtswelt mit kunstvoll geschmückten Holzbuden und rustikalen Stehtischen. Das stimmungsvolle Ambiente wird durch die lebende Krippe mit Burenziegen der Familie Deurer ergänzt. „Inmitten der festlichen Kulisse können die Gäste sich von einer Vielzahl an Angeboten, Kulinarischem und kulturellen Highlights verzaubern lassen“, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung.

Mit rund 100 Ständen bietet der Markt eine Vielzahl von weihnachtlichen Produkten und regionalen Spezialitäten – von handgefertigten Unikaten bis zu traditionellen Adventsartikeln. Vereine und gemeinnützige Institutionen aus Bendorf präsentieren zudem selbstgefertigte Produkte und süße Leckereien. Der Glühwein-Contest, bei dem die Marktbesucher ihr Lieblingsgetränk küren und dabei Preise gewinnen können, ist auch dieses Jahr wieder ein Highlight. Zudem ist auch der Nikolaus wieder unterwegs und verteilt Überraschungen an die jüngeren Gäste.

Für stimmungsvolle Fotos sorgt ein traditioneller Weihnachtsschlitten als Fotopoint. Besondere Aufmerksamkeit verdient die „Waldecke“ am unteren Kirchplatz, wo Daniel Wirges regionale Weihnachtsbäume verkauft. Zudem locken die Geschäfte und Gastronomiebetriebe der Innenstadt mit speziellen Angeboten. Weitere Aktionen sind der Basar der Bücherei Bendorf und der „Advent im Hof“ in der Concordiastraße, wo die Haus- und Hofgemeinschaft handgefertigte Produkte und kulinarische Angebote präsentiert.

Auf der großen transparenten Bühne vor der Doppelkirche treten lokale Musikvereine und hochkarätige Künstler auf. Musikalische Highlights sind dabei die Abendkonzerte: Am Freitagabend ist das Duo Seite an Saite zu Gast. Samstags erwartet Musikfans ein besonderes Erlebnis mit der Band Shebeen – mit einem Repertoire, das von rassigen Latino-Rhythmen über laute Gitarren bis hin zu gefühlvollen Balladen reicht.

Erstmals können die Besucher in diesem Jahr die Weihnachtsgeschichte erleben – bei einem kreativen, interaktiven Angebot der evangelischen Kirchengemeinde, bei dem in der Kirche gebastelt, gespielt und die Weihnachtsgeschichte hautnah erfahren wird. Dieses Angebot richtet sich sowohl an Familien als auch an alle anderen, die die Adventszeit mit einem besonderen Erlebnis bereichern möchten.

Die katholische Kirchengemeinde läutet den Weihnachtsmarktsonntag mit einem Familiengottesdienst um 11 Uhr ein.