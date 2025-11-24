Zum Advent am Rhein Weihnachtsmärkte in Bendorf setzen auf Kunsthandwerk 24.11.2025, 15:00 Uhr

i Handwerk und Kunsthandwerk stehen im Fokus in Bendorf. Der Weihnachtsmarkt glänzt mit einem besonderen Angebot. Theresa Artzdorf

Künstler, Designer, Kunsthandwerk und Co., damit punktet Bendorf mit seinen Weihnachtsmärkten. An jedem Adventswochenende können Besucher in einem anderen Stadtteil flanieren. Was den Advent in Bendorf besonders macht.

Weihnachtsmarkt – das verbindet man vor allem mit heißem Glühwein, stimmungsvollen Lichtern, dem Geruch nach Zimt und gebrannten Mandeln. Das ist auch in Bendorf so, nur, dass die Organisatoren an einem ganz besonderen Konzept festhalten und es immer weiterentwickeln: Sich auf Handwerk und Kunsthandwerk zu fokussieren, hat sich auf den Weihnachtsmärkten der verschiedenen Stadtteile über viele Jahre bewährt.







