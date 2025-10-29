Umleitung über Moselbrücken B416 bei Lehmen noch bis inklusive Freitag gesperrt 29.10.2025, 11:43 Uhr

i Die Bundesstraße 416 auf linken Moselseite ist zwischen Löf und Kobern-Gondorf nach wie vor gesperrt. Das sind Gründe und so lange soll die Sperrung noch dauern. Hannah Klein

Mit den gut eine Woche währenden umfangreichen Bauarbeiten auf der Moselstrecke zwischen Cochem und Koblenz ist die Deutsche Bahn nach eigenem Bekunden gut und planmäßig vorangekommen. Weiterhin gesperrt ist allerdings Bundesstraße 416 in Lehmen. Der Verkehr wird über die Moselbrücken in Löf und Kobern-Gondorf sowie über die B49 auf der rechten Flussseite umgeleitet.







