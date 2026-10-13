Nach Wirbelsturm im Westerwald
Aus der Luft sieht man die Schneise des Tornados
Luftaufnahme der Tornadoschäden zwischen Weitersburg und Höhr-Grenzhausen.
Luftaufnahme der Tornadoschäden zwischen Weitersburg und Höhr-Grenzhausen.
aeroDCS

Das Bild von den Schäden, die der Tornado im August im Wald zwischen Weitersburg und Höhr-Grenzhausen hinterlassen hat, zeichnet sich aus der Luft anders als das eines herkömmlichen Sturmereignisses. Man kann es mit einem Mikadowurf vergleichen.

Lesezeit 2 Minuten
Ein eher ungewohntes Bild für das erfahrene Team der aeroDCS GmbH, als es im Auftrag der Landesforsten aus der Luft die Schäden begutachtet hat, die der Tornado am 19. August im Wald zwischen Weitersburg und Höhr-Grenzhausen hinterlassen hat. Anders als bei einem „normaler Sturm“, bei dem die Bäume in eine Richtung fallen, liegen die Bäume hier „wie ein Mikadospiel“.
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