Rhein, Mosel & Eifel im Advent Advent, Advent, der Rebstock „brennt“ David Ditzer 05.12.2025, 07:51 Uhr

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 5 geht‘s um einen Adventskranz aus Rebstöcken.

Mal ehrlich: Die Adventszeit ist doch die Gelegenheit, das Angenehme (und Leckere) ausnahmsweise mal nicht mit dem Nützlichen, sondern mit dem Dekorativen zu verbinden. Und so hängt im heimischen Wohnzimmer nun der etwas andere Adventskranz unter der Decke: aus vorweihnachtlich geschmückten Rebstöcken.







