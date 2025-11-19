RZ-Forum zu Bauvorhaben Wie löst man Investitionsstau an Rhein und Mosel auf? 19.11.2025, 12:00 Uhr

i Auf satte 67,8 Milliarden Euro bezifferten die Kommunen den Investitionsrückstand für dieses Jahr allein an Schulen. Michael Rosskothen - stock.adobe.com

Marode Schulen oder Sporthallen gibt es in Cochem-Zell und Mayen-Koblenz zu Genüge. Was ist ein probates Mittel, um den Investitionsstau aufzulösen? Heimische Betriebe sollen schließlich auch profitieren. Antworten gab es beim RZ-Forum.

Wer den Investitionsstau beispielsweise an kommunalen Schulgebäuden, Sporthallen, Kitas sehen oder gar anfassen will, muss auch in Koblenz, Cochem oder Mayen nicht lange suchen. Auf satte 67,8 Milliarden Euro bezifferten die Kommunen den Investitionsrückstand für dieses Jahr allein an Schulen.







