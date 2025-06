Eine ausgebüxte Schildkröte ist am Wochenende in Mendig wohlbehalten wieder bei ihrem Besitzer gelandet. Und das kam so.

Ein kleiner Wochenendausflug durch Mendig ist für eine Schildkröte gut ausgegangen. Dass das Tier am Ende wieder bei seinem Besitzer landete, hat es fürsorglichen Anwohnern und der Polizei Mayen zu verdanken.

Am Samstagvormittag meldete sich ein Anwohner der Mendiger Industriestraße und gab an, bei der Gartenarbeit auf eine Schildkröte gestoßen zu sein. Eine Streife traf an Ort und Stelle auf das Tier und konnte es in Obhut nehmen. Es handelte sich offenbar um eine griechische Landschildkröte. Diese war möglicherweise aus Mendig oder umliegenden Ortschaften entlaufen oder leider ausgesetzt worden, lauteten die Vermutung seitens der Polizei in einer Erstmeldung. Die Beamten baten Zeugen oder den/die Eigentümer/in, sich mit klärenden Hinweisen bei der Polizeiinspektion in Mayen zu melden.

Besitzer freut sich über Wiedersehen

Und tatsächlich, schon am Sonntagvormittag kam die Erfolgsmeldung: „Die gestern in Mendig aufgefundene Schildkröte konnte von ihrem glücklichen Besitzer wieder in Empfang genommen werden. Sie war aus einem Freigehege entkommen“, teilte die Polizei Mayen mit.