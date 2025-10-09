Ja, in der Vulkaneifel-Autobahn 1 klafft seit Jahrzehnten eine Lücke. Dafür, diese zu schließen, ist auch Georg Moesta, Chef der CDU-Fraktion im Kreistag MYK. Jedoch sollte der Kreis MYK zuerst Verkehrsprobleme vor der eigenen Haustür lösen.
Lesezeit 2 Minuten
Im Artikel „A1-Lücke: Kommunalpolitiker machen Druck“ haben wir Torsten Welling versehentlich als „Sprecher der CDU-Fraktion im Kreistag MYK“ bezeichnet. Dabei ist Georg Moesta der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag Mayen-Koblenz. Im Nachgang meldete sich Moesta bei uns und bat darum, dies zu korrigieren.