Staus in der Eifel
Moesta zur A1-Lücke: Erst Verkehrsprobleme in MYK lösen
Die Autobahn A1 endet 2016 bei Kelberg. Zwischen Kelberg und Blankenheim klafft derzeit eine Lücke von rund 25 Kilometern.
Thomas Frey. picture alliance / dpa

Ja, in der Vulkaneifel-Autobahn 1 klafft seit Jahrzehnten eine Lücke. Dafür, diese zu schließen, ist auch Georg Moesta, Chef der CDU-Fraktion im Kreistag MYK. Jedoch sollte der Kreis MYK zuerst Verkehrsprobleme vor der eigenen Haustür lösen.

Im Artikel „A1-Lücke: Kommunalpolitiker machen Druck“ haben wir Torsten Welling versehentlich als „Sprecher der CDU-Fraktion im Kreistag MYK“ bezeichnet. Dabei ist Georg Moesta der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag Mayen-Koblenz. Im Nachgang meldete sich Moesta bei uns und bat darum, dies zu korrigieren.

