Öffentliche Bauvorhaben Moesta: Bau einer Kita darf keine fünf Jahre dauern 19.11.2025, 12:00 Uhr

i Auf dem Foto sind von links Dr. Jörg Christen (Hochschule Mainz), Dr. Mathias Finke (Kapellmann & Partner), Lars Fischer (VBD Beratungsgesellschaft für Behörden), Anette Moesta (MdL), Dominic Schmalenbach (Goldbeck) Marco Bayer (Goldbeck), Peter Moskopp (MdL) und Achim Münz (Goldbeck) zu sehen. Rebecca Strittmatter, Pressereferentin Anette Moesta (MdL). Rebecca Strittmatter, Pressereferentin Anette Moesta, MdL

Öffentliche Investitionen in die Infrastruktur sind auch in Andernach, Koblenz, Cochem und Umgebung dringend nötig. Doch welche Mittel taugen, um den massiven Investitionsstau endlich aufzulösen? Dazu äußert sich Anette Moesta gegenüber der RZ.

Das RZ-Forum unter dem Titel „Kommunale Bauprojekte strategisch und budgetgerecht steuern“ besuchte kürzlich auch die aus Polch CDU-Landtagsabgeordnete Anette Moesta. Wie gut oder schlecht eignen sich Gesamtvergaben, um den Investitionsstau bei öffentlichen Bauvorhaben aufzulösen.







Artikel teilen

Artikel teilen