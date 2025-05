Berlin (dpa) – Der frühere Bundestrainer Jogi Löw misst dem Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League eine große Bedeutung im Hinblick auf die ein Jahr später stattfindende Weltmeisterschaft bei. Die WM beginne ja nicht mit Turnierstart, sondern schon mit der Vorbereitung ein, zwei Jahre zuvor, sagte Löw am Rande eines DFB-Pokal-Termins in Berlin.

Die Nationalmannschaft trifft beim Final-Four-Turnier der Nations League zunächst im Halbfinale am 4. Juni in München auf Portugal mit Starspieler Cristiano Ronaldo. Das zweite Halbfinale bestreiten einen Tag später in Stuttgart Europameister Spanien und der WM-Zweite Frankreich.

Das Endspiel findet am 8. Juni in München statt, das Spiel um Platz drei am selben Tag in Stuttgart. «Fürs Selbstbewusstsein und für die Entwicklung einer Mannschaft ist es wichtig, wenn man solche Spiele gegen Top-Nationen gewinnt», befand Löw.

Löw: Wertigkeit der Nations League gestiegen

Der Ruf der Nations League hat sich nach Meinung des Weltmeisters-Trainers von 2014 in den letzten Jahren enorm verbessert. «Für mich am Anfang war Nations League ein Wettbewerb, bei dem man Dinge ausprobieren kann. Aber die Nations League hat sich entwickelt und ist zu einem wichtigen Wettbewerb geworden», sagte der 65-Jährige.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den DFB-Kader für den angestrebten erstmaligen Gewinn der Nations League am 22. Mai und damit wenige Tage nach dem letzten Bundesliga-Spieltag nominieren.