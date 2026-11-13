Begeisterte Zuschauer und acht deutsche Medaillen: Dakar hat zwei Wochen lang Olympia gefeiert. Was von den Jugendspielen bleibt, muss sich allerdings erst zeigen.

Dakar (dpa) – Afrikas olympische Premiere ist geglückt: Nach zwei Wochen sportlicher Wettkämpfe und Feierstimmung gehen die Olympischen Jugendspiele im Senegal mit einer überwiegend positiven Bilanz zu Ende. Erstmals war ein afrikanisches Land Gastgeber einer olympischen Veranstaltung. Trotz einiger Bedenken im Vorfeld verliefen die Spiele mit 2.700 jungen Athletinnen und Athleten aus aller Welt weitgehend reibungslos.

«Alle sind mit bestimmten Erwartungen hierhergekommen, und diese wurden weit übertroffen», sagte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry. Die frühere Schwimm-Olympiasiegerin aus Simbabwe sprach von einem «großartigen» und «geradezu magischen» Erlebnis.

Ausgelassene Stimmung und die Begeisterung der Zuschauer prägten die Spiele. Teilnehmer berichteten von zufriedenen Athletinnen und Athleten. Organisatorisch gab es kleine Schwierigkeiten, unter anderem beim Transport zwischen den drei Veranstaltungsorten und der Hitze in den Unterkünften. Zwei Schwimmwettbewerbe über 800 Meter mussten wegen zu hoher Wassertemperaturen im Schwimmbecken abgesagt werden.

Deutsche Athleten gewinnen acht Medaillen

Die 50 deutschen Athletinnen und Athleten zwischen 15 und 17 Jahren holten drei Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen sowie dreimal Bronze. Im Gesamtranking belegte Deutschland mit acht Medaillen Platz 14 unter den insgesamt 205 teilnehmenden Delegationen. China führte das Ranking mit 33 Medaillen, davon 18 Gold, an, gefolgt von Japan mit 28 und Russland und Mexiko mit je 14 Medaillen.

«Die Athleten waren alle begeistert von dem, was sie hier erlebt haben», sagte der Chef de Mission des Deutschen Olympischen Sportbunds, Jens Christoph Pech, der Deutschen Presse-Agentur. Man habe sich auf verschiedene Schwierigkeiten eingestellt und sei nun positiv überrascht worden. «Nicht alles hat funktioniert, aber es gab immer eine große Hilfsbereitschaft und den Versuch, Probleme zu lösen.»

Zukunft der Olympischen Jugendspiele ungewiss

Die vierte Sommer-Ausgabe der Olympischen Jugendspiele war ursprünglich für 2022 geplant, wegen der Corona-Pandemie aber um vier Jahre verschoben worden. Sorgen gab es angesichts der Kosten für das hoch verschuldete Land und organisatorischer Herausforderungen. Der Senegal erhofft sich von den Investitionen in Sportstätten und Infrastruktur langfristige Vorteile.

Die nächsten Jugend-Winterspiele sind für Januar 2028 in Italien geplant. Ob und wann weitere Jugendspiele im Sommer stattfinden, ist dagegen offen. Das IOC hat die Vergabe für 2030 vorerst ausgesetzt und überprüft das gesamte Konzept. «Wir müssen sehr realistisch betrachten, was wir mit den Olympischen Jugendspielen erreichen wollen», sagte Coventry. Die Jugendlichen hätten über die Wettbewerbe hinaus vor allem den Austausch untereinander sehr genossen. Überlegt werden solle jetzt, in welcher Form so etwas auch künftig gefördert werden kann.